Смарт-телевизоры Hisense 2020 года: чем примечательны и стоят ли своих денег

28 августа 2020, 15:45

Кто-то инвестирует в разработку инноваций, за счет чего увеличивает стоимость устройств. В это же время Hisense делает уже существующие современные технологии доступными для всех.

Продолжая тему изучения продукции от Hisense, стоит обратить внимание на широкоформатные смарт-телевизоры. В 2020 году бренд запустил в продажу линейку 4К телевизоров среднего ценового сегмента в серии A7400F. Достойный функционал и современные технологии покупатель получает по более доступной цене, чем предлагают флагманы рынка.

Доступные диагонали: 50, 55, 65 дюймов:

• 4K UltraHD разрешение;

• интеллектуальное масштабирование UHD AI Upscaler;

• поддержка HDR Dolby Vision;

• пиковая яркость 420-480 нит;

• два диапазона Wi-Fi;

• Bluetooth 5.0;

• One-Touch Access.

Google Android TV 9 предполагает регулярные обновления операционной системы, 100%-ю работоспособность всех сервисов, поддержку ChromeCast и Google Assistant, совместимость с различными эко-системами Smart Home и гарантированную синхронизацию аккаунтов с Android-смартфонами.

Благодаря технологии DTS Virtual: X телевизоры Hisense линейки A7400F воспроизводят захватывающий звук без необходимости использования высоких динамиков.

Технология Dolby Vision делает светлые участки изображения в 40 раз более яркими и черные – в 10 раз более темными. В результате получается максимально реалистичное изображение.



Что по ценам? В серии телевизоров Hisense A7400 представлены три модели: 50A7400F – телевизор с диагональю 50 дюймов, 55A7400F (55 дюймов) и 65A7400F (65 дюймов). Эти позиции представлены в магазинах сети Фокстрот и на онлайн-платформе foxtrot.ua. На данный момент их стоимость соответственно 11 599 грн, 12 599 грн и 21 999 грн.

Отметим, что при покупке любой техники в Фокстрот до 31 августа 2020 года на сумму от 5000 грн покупатель может принять участие в розыгрыше кешбэка в размере 5000 бонусов (1 бонус = 1 грн), которые сможет использовать для приобретения новой техники. Кроме того, купив там любой телевизор до конца года, покупатель автоматически участвует в розыгрыше игровой приставки SONY PlayStation 4 1ТВ + 3 игры и подписки PS Plus на 3 месяца.