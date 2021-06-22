Hisense раздала новые телевизоры ресторанам и кафе

22 июня 2021, 16:45

Для того, чтобы украинские болельщики могли вместе наслаждаться игрой участников UEFA Euro 2020 безопасно - с соблюдением дистанции и на открытом воздухе, компания HISENSE - официальный спонсор UEFA Euro 2020 начала акцию # Hisense_хайбудефутбол и бесплатно передала новые телевизоры на летние террасы ресторанов и кафе Киева, Днепра и Львова.

Каждый футбольный болельщик знает что такое совместный просмотр матчей, неповторимый дух единения и искренние эмоции. "Пандемия не позволила нам организовать крупные фан-зоны, но этой акцией мы решили поддержать украинских болельщиков, которые все же смогут быть вместе во время матчей. Пусть небольшими группами, но с большим воодушевлением и настоящим удовольствием от игры. Наша акция также направлена ​​и на поддержку предпринимателей - владельцев кафе и ресторанов, которые сильнее всего пострадали от последствий пандемии и сейчас пытаются восстановить бизнес". Так комментируют акцию представители компании.

Справочная информация

Hisense - большой китайский транснациональный производитель приборов для дома и электроники. Компания начала производить радиоэлектронику в 1969 году и постоянно прилагает максимум усилий, чтобы внедрять инновации.

Цель компании - сделать новейшие технологии доступными для всех с помощью продуманной и профессионально созданной продукции.

Hisense занимает первое место по производству телевизоров в Китае, Австралии и Южной Африке и второе место по производству холодильников в Китае. Hisense входит в 5-ку топ брендов в США и демонстрирует высокие показатели роста в категории. В 54 филиалах и 12 научно-исследовательских центрах по всему миру работают более 80 000 человек. Все они имеют единую цель - обеспечить высококачественные, современные и доступные товары, которые упрощают жизнь потребителей.