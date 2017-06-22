ПриватБанк и POSTER запустили QR-оплату в ресторанах

22 июня 2017, 11:45

ПриватБанк и компания по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов POSTER запустили новую услугу, позволяющую клиентам делать бесконтактные платежи в ресторанах без использования банковских POS-терминалов.

Теперь для мгновенной оплаты нужен лишь чек заведения с QR-кодом и мобильное приложение Приват24. В первые же дни запуска услуги в заведениях, работающих на кассах POSTER, по QR коду осуществляется 10–15% безналичных оплат, а в течение ближайшего года доля QR-платежей может достигнуть 40–50%.



Крупнейший украинский банк внедрил оплату через приложение Приват24 по QR-коду в ресторанах и кафе, работающих через систему автоматизации POSTER. По данным ПриватБанка, на данный момент из 19 млн. клиентов, приложением Приват24 пользуются порядка 9,3 млн человек. Такое масштабное покрытие позволило ПриватБанку и POSTER реализовать уникальную совместную программу.



Мгновенный расчет в заведениях с Table Service - сейчас это возможность выделиться, для гостей это новый и интересный способ оплатить чек, они рассказывают об этом друзьям. Все инновации в сфере оплат, ускорение приема платежей делаются для того, чтобы увеличить эффективность работы бизнеса, обслужить больше гостей за то же время.



Клиенты POSTER – пользователи облачной кассы на планшете, рестораны и магазины – смогут существенно ускорить обслуживание клиентов. Вместо того, чтобы ждать официанта со счетом, а затем с терминалом, посетитель ресторана или кафе получает чек с QR-кодом и платит со своего смартфона через банковское приложение. Платеж автоматически проводится через кассу POSTER на планшете. При этом комиссия за эквайринг составляет всего 1% вместо привычных 1,7% за наземные терминалы (оплачивается владельцем ресторана). Оплата с помощью QR кода это совершенно новая уникальная технология, которая позволяет принимать бесконтактные платежи без значительных инвестиций на сеть приема и в будущем поможет владельцам бизнеса сэкономить на организации приема безналичных платежей.



«Наш совместный проект с POSTER позволил сделать безналичные платежи доступнее в тех точках обслуживания, где ранее принимали только наличные. Это совершенно новый тренд на рынке и технология, которая стремительно будет покорять весь мир — ведь для того, чтобы владельцу кафе или маленького магазинчика принимать оплату по картам, теперь не нужно платить за терминалы, настраивать и обслуживать их, стать cashless наши клиенты могут за считанные минуты и это новые возможности в укреплении лояльности существующих частных и корпоративных клиентов банка», - говорит Алексей Путятин, руководитель направления “Платежи и переводы” ПриватБанка.



Впрочем, возможности мгновенной оплаты куда шире, чем оплата счета в ресторане. Так, с помощью QR-кода уже в 11 крупнейших городах реализованы проекты оплаты проезда в городском транспорте и проекты мгновенной оплаты коммунальных платежей — во всех областных центрах жители получают коммунальные квитанции с QR-кодом и могут оплатить услуги мгновенно с помощью смартфона. Эта технология совершенно открыта и доступна клиентам любых банков. До конца этого года каждая 8-я электронная транзакция клиентов банка будет осуществляться с помощью сканирования QR кода. Оплата картами это уже прошлое, настоящее удобных и доступных платежей — оплата с помощью смартфона. Это универсальное средство коммуникаций всегда с клиентом, а если на нем установлен Приват24, с помощью технологии QR-кодов смартфон становится универсальным средством платежа.