Hisense вышла на 1-е место в мире по объему поставок телевизоров в декабре 2022

Согласно ежемесячному отчету о глобальных объемах поставок телевизионных брендов за 2022 год, подготовленному Институтом рыночных исследований AVC Revo, в декабре 2022 года Hisense заняла первое место в мире по объему поставок телевизоров. Объем достиг 2,326 млн единиц, обеспечив компании лидирующую позицию на мировом рынке.
«Новый рекорд – не очередной виток в череде удач, а результат системного развития компании, нацеленного на внедрение в производство последних технологических достижений, непрерывное повышение качества продукции, соблюдение высоких стандартов послепродажного обслуживания, – говорит Мистер Харвей Ван, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Растущее число обладателей качественных и современных телевизоров Hisense по всему миру свидетельствует об укреплении доверия со стороны наших потребителей и служит вдохновением для дальнейшего совершенствования».
Новый рекорд стал продолжением целого ряда достижений Hisense, последнее из которых – второе место в мире по объему поставок телевизоров с января по октябрь 2022 года. Кроме того, по данным AVC Revo, компания завоевала второе место в мире по объему поставок телевизоров Hisense в 2022 году. Рыночная доля достигла 12,06%, а объем зарубежных поставок увеличился на 12,2% по сравнению с 2021 годом, демонстрируя быстрый рост в Европе, Японии и на развивающихся рынках.
На недавнем Чемпионате мира по футболу FIFA в Катаре 2022™, одним из официальных спонсоров которого выступила Hisense, компания привлекла к себе внимание благодаря светодиодной панели, размещенной по периметру стадиона, с надписью: «Телевизоры Hisense. №1 в Китае. №2 в мире». Очередной рекорд подтверждает неустанное стремление компании создавать решения премиум-класса и дарить зрителям наивысшее удовольствие от просмотра.
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