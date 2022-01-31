На CES 2022 Hisense представляет новое поколение телевизоров

31 января 2022, 9:45

Компания показывает 8K ULED-телевизоры с матрицей Mini-LED и первое в мире решение на основе лазерной технологии с разрешением 8K.Компания Hisense, ведущий мировой производитель бытовой техники и электроники, представила в рамках CES 2022, главного мирового ИТ-события года, серию ULED-телевизоров с разрешением 8K и матрицей Mini-LED, а также решение на основе лазерной технологии с разрешением 8K. «Технологии могут изменить жизнь. Hisense всегда стремится предлагать качественную продукцию, которая создана на базе самых современных технологий и всегда превосходит ожидания потребителей», – сказал Дуглас Керн (Douglas Kern), старший директор по маркетингу Hisense в США.За счет расширения ассортимента продукции и внедрения передовых технологий компания смогла значительно увеличить объемы продаж. По данным Hisense, в 2021 году выручка всех подразделений группы компаний превысила 27 млрд долл. США – прирост составил более 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Современные технологии ULED и Mini LED обеспечивают непревзойденное качество и высокую яркость изображенияПри разработке новой продукции Hisense стремится сделать так, чтобы она обеспечивала максимальную скорость работы и исключительное качество изображения. В 2022 году компания впервые использовала инновационную технологию Mini LED в своей новой линейке премиальных телевизоров U9H. Она демонстрирует исключительные рабочие характеристики в режиме HDR и поддерживает более высокую контрастность, яркость и качество воспроизведения цвета. Модель Hisense 85U9H 8K получила высокую оценку отраслевых специалистов и была отмечена наградой CES® 2022 Innovation Award, что служит убедительным подтверждением выдающихся достижений Hisense в области инновационных технологических разработок.Технологический прорыв позволяет Hisense укрепить свои лидерские позиции в области разработки технологий для производства лазерных телевизоровБлагодаря своим передовым разработкам компания Hisense выпускает на рынок новую технологию лазерных телевизоров TriChroma, которая позволяет перейти от формата 1080P к формату 2K, 4K, а затем и к формату 8K. Главный научный консультант и генеральный директор компании Hisense Laser Display Co.,Ltd. д-р Лю Сяньжун (Liu Xianrong) заявил, что лазерная технология является идеальным решением для домашнего просмотра контента в формате 8K. Телевизоры с поддержкой разрешения 8K обеспечивают невероятную глубину и детализацию изображения, а также позволяют получить максимальное удовольствие от просмотра контента на первом лазерном телевизоре с поддержкой разрешения 8К и самой большой диагонали экрана.Рассказывая о стратегической концепции Hisense на 2022 год, Дэвид Вандервол (David VanderWaal), вице-президент по маркетингу Hisense America, заявил, что Hisense стремится сделать жизнь сотен миллионов людей более простой, качественной и увлекательной с помощью современной и качественной продукции и цифровых сервисов. В новом году компания Hisense продолжит использовать инновации для дальнейшего развития бизнеса, будет и дальше ориентироваться на потребности пользователей, рассматривать продукцию как основу, а отраслевые цепочки – как главную опору для бизнеса и стимулировать трансформацию отрасли за счет новых разработок и совместной работы.