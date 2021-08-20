Hisense U8GQ признан лучшим семейным телевизором

20 августа 2021, 17:45

Hisense, один из ведущих мировых производителей бытовой электроники и техники, получил исключительное признание ведущих экспертов отрасли. Телевизор премиум-класса Hisense 4K ULED TV 65U8GQ получил престижную награду EISA в категории "Семейные телевизоры". Экспертное жюри EISA (Expert Imaging and Sound Association), которое ежегодно награждает лучшие продукты Hi-Fi, домашние кинотеатры, фото- и видеотехнику, продукты автомобильной и мобильной электроники, охарактеризовало Smart TV как "чрезвычайный телевизор по привлекательной цене". Эта награда свидетельствует о постоянном стремлении Hisense предоставлять своим покупателям высококачественную и надежную продукцию.

Идеальный просмотр для всей семьи

Телевизор Hisense 65U8GQ удовлетворяет все потребности зрителей и обеспечивает безупречный просмотр для всей семьи, что делает его идеальным телевизором со Smart TV для семейной гостиной. Технология цвета Quantum Dot обеспечивает более миллиарда оттенков цветов, благодаря чему зритель получает чрезвычайную четкость и изображения высокого качества. К тому же технология повноматричного локального затемнения Pro, содержит более 120 независимых зон регулирования яркости, обеспечивает удивительный уровень контрастности. Smart TV также обеспечивает превосходное качество звука благодаря усовершенствованной встроенной звуковой системе, которая поддерживает Dolby Atmos. Она сделает изображение на экране еще более реальным! Независимо от того, что вы хотите посмотреть - новый мультфильм со своим ребенком или любимое кулинарное телешоу - каждый раз вы будете чувствовать реальность происходящего на экране.

Hisense: качество, инновации, производительность

Hisense - мировой лидер в области бытовой электроники и техники - стремится разрабатывать инновационные решения с учетом потребностей и требований потребителей, которые идеально подходят для современных домов. Надежные технологии на расстоянии прикосновения стали торговой маркой бренда, который стремится предоставлять своим потребителям высококачественные продукты. Качество также является одним из ключевых критериев, по которым EISA, ассоциация, объединяющая 60 ведущих технологических изданий, вебсайты и комментаторов социальных сетей из 29 стран, выбирает победителей среди продуктов разных категорий. Жюри отметило телевизор Hisense 65U8GQ заветной наградой EISA в категории "Семейные телевизоры", заявив, что "телевизор 65U8GQ подчеркивает признание компанией Hisense настоящей универсальности плоских экранов".

VIDAA - развлекательный центр в уюте собственного дома

Независимо от того, любите ли вы фильмы или является страстным поклонником спорта или преданным геймером, Hisense удовлетворит ваши потребности. Собственная операционная система Hisense VIDAA интуитивно понятна и имеет настраиваемую платформу, которая обеспечивает легкий доступ ко всем встроенным программам и развлечениям, а также полный контроль над встроенными функциями, например технология MEMC 120 Гц, Ultra Motion, спортивный режим, HDR 10+, Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced.

Их использование дает вам возможность наслаждаться всеми действиями, которые вы выбираете на экране, обеспечивая наилучшие впечатления от просмотра. В своей аргументации жюри EISA заявило, что Smart TV, который одержал победу, имеет "замечательную, простую в использовании интеллектуальную ОС VIDAA U5, а это значит, что получить доступ к широкому выбору программ для просмотра видео по запросу и материалов по рекомендациям можно всего лишь одним нажатием или с помощью встроенных в телевизор голосовых помощников Alexa и Google Assistant".

Hisense продолжит радовать своих клиентов

"Hisense всегда ориентируется на новейшие технологические тенденции, которые могут значительно улучшить качество повседневной жизни. Наша главная цель - предоставлять клиентам тщательно продуманные решения для умного дома по доступной цене. Мы очень гордимся тем, что ассоциация EISA, которая объединяет ведущих экспертов в нашей отрасли, признала наши усилия и отметила нас специальной наградой EISA в категории "Лучший семейный телевизор". 4K ULED телевизоры могут сделать семейные вечера веселыми и увлекательными, и мы очень рады, что EISA признала их огромную ценность. В то же время эта награда несет с собой большую ответственность для семьи Hisense и подталкивает нас к установлению более высоких целей в будущем. Мы сделаем все возможное, чтобы и дальше радовать наших клиентов продуктами, которые дают им возможность наслаждаться каждым моментом их жизни", - сказала Аленка Поточник Анжич, маркетинговый директор Hisense Europe.