Продажи продукции Hisense выросли на 209%

По данным Hisense, с января по июнь 2021 года общий доход от продаж ULED-телевизоров U7 и U8 в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и России вырос на 209% по сравнению с прошлым годом, а объем продаж увеличился на 145% по сравнению с прошлым годом. В результате, выручка Hisense в первом квартале 2021 года достигла $5,366 млрд, рост по сравнению с прошлым годом составил 66,65%; выручка за рубежом с января по март составила $2,26 млрд. Таким образом, на ее долю приходятся 42,1% от общей выручки.
Фан-зоны ЕВРО-2020 позволили всем желающим насладиться игрой любимых команд на большом экране. Как официальный спонсор, Hisense получила эксклюзивные возможности для продвижения бренда, разместив рекламу на фестивальных башнях в фан-зонах, что помогло Hisense значительно повысить узнаваемость своего бренда. Кроме того, Hisense разместила несколько огромных дисплеев в фан-зонах для демонстрации своей флагманской продукции.
Количество телезрителей, которые посмотрели матчи через приложение UEFA.tv на платформе VIDAA компании Hisense, значительно выросло: всего за три месяца число пользователей удвоилось. Кампания в социальных сетях призвана создать новые эмоции от просмотра матчей ЕВРО-2020.
Одобренная отраслевыми экспертами продукция и технологические инновации – залог успеха.
Благодаря спонсорству ведущих мировых мероприятий, технологии и продукция Hisense получили множество признаний.
Hisense выпустила ULED-телевизоры U7 и U8 в качестве флагманских продуктов ЕВРО-2020, чтобы футбольные болельщики могли насладиться высочайшим качеством изображения во время спортивных трансляций. Обе модели имеют современный дизайн, тонкий корпус, поддерживают множество самых современных функций, включая обработку изображения с помощью искусственного интеллекта, поддержку технологий Dolby Vision HDR и полного набора стриминговых сервисов. Кроме того, в них реализован спортивный режим, который оптимизирует качества звука и изображения спортивных трансляций. А с помощью приложения UEFA.tv пользователи могут одним нажатием делиться захватывающими матчами со своими друзьями.
На протяжении многих лет маркетинг, связанный со спортом, был важной составляющей стратегии глобализации бренда Hisense. В результате с января по май 2021 года производство телевизоров группы компаний Hisense (Hisense и Toshiba) заняло 1-е место в Японии, а телевизор Hisense занял 2-е место в Австралии по объему продаж. Кроме того, благодаря социальным сетям и глобальным маркетинговым кампаниям, узнаваемость бренда Hisense в мире резко возросла. В будущем Hisense продолжит уделять особое внимание технологическим инновациям и разработке продукции, что будет способствовать дальнейшему укреплению репутации и конкурентоспособности бренда.
Последние новости
- Софт | Сегодня, 15:45
Mi 360° Home Security Camera и Xiaomi Home получили сертификаты Kitemark
- Гаджеты | Сегодня, 14:45
SVEN анонсировала новую полностью беспроводную гарнитуру Е-700B
- Железо | Сегодня, 14:15
Новые QNAP TS-hx77XU - 16 и 24 дисковых отсека, 8‑ядерный процессор AMD Ryzen 7
- Софт | Сегодня, 13:45
Материнские платы MSI серий 500 и 400 поддерживают новые процессоры Ryzen 5000 G
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Продажи продукции Hisense выросли на 209%
- Интернет | Сегодня, 13:05
Новости футбола, которые интересно знать
- Технологии | Сегодня, 12:45
Мониторы c функционалом защиты зрения BenQ Eye-Care от BenQ
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Сименс" создал инновационную рабочую среду в рамках концепции New Normal
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Treolan – новый дистрибьютор Fujitsu
Последние материалы
- Аналитика | 2 августа, 17:47
Самое интересное за неделю. Выпуск №67-68 - скидки на FOXTROT.UA до 70% и анонс ОРРО Enco Buds в Украине
- Обзоры | 20 июля, 13:03
XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop Essential (STYTJ01ZHM) – твой очень умный пылесос со смартфона!
- Аналитика | 19 июля, 9:29
Maxxter JET и SPEEDY GT - "короли" городских дорог!
- Аналитика | 18 июля, 9:07
Самое интересное за неделю. Выпуск №66 - скидки на Y31, Y20, X50 Pro, V21 и V21e и регистрация на Renovators 2021
- Аналитика | 16 июля, 13:54
Western Digital Ultrastar Data60: компания StarLightMedia Production делится опытом использования системы хранения
- Аналитика | 16 июля, 9:36
Как выбрать газовую плиту
- Аналитика | 10 июля, 17:09
Самое интересное за неделю. Выпуск №65 - Фокстрот анонсировал скидки до минус 50%
- Обзоры | 1 июля, 15:53
Gembird 3DP-GEMMA - твой первый домашний 3D-принтер
- Фотогалереи | 30 июня, 22:58
Корпус Corsair iCUE 7000X RGB оснащён тремя стеклянными панелями
Популярные новости
- Гаджеты | 10 августа, 12:45
OPPO объявляет старт продаж TWS наушников Enco Free2 5.00
- Софт | Сегодня, 15:45
Mi 360° Home Security Camera и Xiaomi Home получили сертификаты Kitemark 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 14:45
SVEN анонсировала новую полностью беспроводную гарнитуру Е-700B 0.00
- Железо | Сегодня, 14:15
Новые QNAP TS-hx77XU - 16 и 24 дисковых отсека, 8‑ядерный процессор AMD Ryzen 7 0.00
- Софт | Сегодня, 13:45
Материнские платы MSI серий 500 и 400 поддерживают новые процессоры Ryzen 5000 G 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Продажи продукции Hisense выросли на 209% 0.00
- Интернет | Сегодня, 13:05
Новости футбола, которые интересно знать 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Мониторы c функционалом защиты зрения BenQ Eye-Care от BenQ 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Сименс" создал инновационную рабочую среду в рамках концепции New Normal 0.00