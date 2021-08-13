13 августа 2021, 13:15

Продажи продукции Hisense выросли на 209%

По данным Hisense, с января по июнь 2021 года общий доход от продаж ULED-телевизоров U7 и U8 в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и России вырос на 209% по сравнению с прошлым годом, а объем продаж увеличился на 145% по сравнению с прошлым годом. В результате, выручка Hisense в первом квартале 2021 года достигла $5,366 млрд, рост по сравнению с прошлым годом составил 66,65%; выручка за рубежом с января по март составила $2,26 млрд. Таким образом, на ее долю приходятся 42,1% от общей выручки.



Фан-зоны ЕВРО-2020 позволили всем желающим насладиться игрой любимых команд на большом экране. Как официальный спонсор, Hisense получила эксклюзивные возможности для продвижения бренда, разместив рекламу на фестивальных башнях в фан-зонах, что помогло Hisense значительно повысить узнаваемость своего бренда. Кроме того, Hisense разместила несколько огромных дисплеев в фан-зонах для демонстрации своей флагманской продукции.



Количество телезрителей, которые посмотрели матчи через приложение UEFA.tv на платформе VIDAA компании Hisense, значительно выросло: всего за три месяца число пользователей удвоилось. Кампания в социальных сетях призвана создать новые эмоции от просмотра матчей ЕВРО-2020.



Одобренная отраслевыми экспертами продукция и технологические инновации – залог успеха.



Благодаря спонсорству ведущих мировых мероприятий, технологии и продукция Hisense получили множество признаний.



Hisense выпустила ULED-телевизоры U7 и U8 в качестве флагманских продуктов ЕВРО-2020, чтобы футбольные болельщики могли насладиться высочайшим качеством изображения во время спортивных трансляций. Обе модели имеют современный дизайн, тонкий корпус, поддерживают множество самых современных функций, включая обработку изображения с помощью искусственного интеллекта, поддержку технологий Dolby Vision HDR и полного набора стриминговых сервисов. Кроме того, в них реализован спортивный режим, который оптимизирует качества звука и изображения спортивных трансляций. А с помощью приложения UEFA.tv пользователи могут одним нажатием делиться захватывающими матчами со своими друзьями.



На протяжении многих лет маркетинг, связанный со спортом, был важной составляющей стратегии глобализации бренда Hisense. В результате с января по май 2021 года производство телевизоров группы компаний Hisense (Hisense и Toshiba) заняло 1-е место в Японии, а телевизор Hisense занял 2-е место в Австралии по объему продаж. Кроме того, благодаря социальным сетям и глобальным маркетинговым кампаниям, узнаваемость бренда Hisense в мире резко возросла. В будущем Hisense продолжит уделять особое внимание технологическим инновациям и разработке продукции, что будет способствовать дальнейшему укреплению репутации и конкурентоспособности бренда.

