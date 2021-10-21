Hisense и киберорганизация Fnatic расширяют партнёрство

21 октября 2021, 10:45

С 2020 года компания Hisense стала партнером киберорганизациии Fnatic. Команда Fnatic отобралась для участия в Чемпионате мира 2021 года и проведет свой первый матч 10 октября.

К турниру команда представила видеоролик, ключевой рекламный образ (Key Visual) и план контента для социальных сетей. Видео командной видеоигры, снятое с участием и других команд LOL, демонстрирует концепцию доверия BuiltOnTrust.Также представлен план социальных сетей Fnatic. Серия контента «Кому доверять» призвана показать доверие игроков в команде, а также выбор доверия болельщиков в различных ситуациях.В рамках партнерства c Hisense вся бытовая техника, используемая Fnatic, будет заменена на новые модели от бренда. Fnatic также получит доступ к глобальной сети клиентов Hisense, что позволит расширить аудиторию и создать более масштабную группу поддержки. Этот проект представляет собой очередной шаг Fnatic на пути к укреплению своего присутствия на рынке Китая.