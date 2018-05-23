AMD и Fnatic сообщают о подписании эксклюзивного соглашения

23 мая 2018, 13:15

AMD и Fnatic, одна из крупнейших в мире киберспортивных организаций, объявили о важном партнерском соглашении в области киберспорта, которое дополнительно расширяет вовлеченность компании AMD в проводимые соревнования.

AMD будет эксклюзивным партнером Fnatic по поставкам оборудования в четырех конкурсных номинациях: материнские платы, видеокарты, процессоры и ноутбуки. Вот уже третий год сотрудничества спонсорская поддержка включает в себя участие топовых брендов AMD, таких как Ryzen и Radeon RХ.

Процессоры AMD Ryzen были разработаны, чтобы создавать безукоризненный опыт для самых амбициозных игроков. Графика Radeon RX Vega в свою очередь позволяет геймерам играть, устанавливая высочайшее разрешение, большие частоты кадров и применяя максимальные настройки. Видеокарты Radeon™ RX 500-серии были созданы, чтобы обеспечить игровой процесс при разрешении 1080p и выше.



В последние три года произошел массовый рост направления киберспорта и Fnatic в частности. Более чем двукратное увеличение объема и ценности такого сотрудничества является лишь одним из признаков происходящих процессов. Благодаря заключению этого нового партнерского соглашения компания AMD автоматически становится спонсором каждой команды Fnatic. В рамках этой сделки Fnatic и AMD будут создавать оригинальный контент с участием звездных игроков Fnatic и топовых продуктов AMD. Кроме того, оба бренда будут вести свою деятельность на важнейших киберспортивных мероприятиях в течение года, создавая уникальный опыт и взаимодействуя с их участниками и фанатами. Прямой контакт с фанатами через мероприятия, призы и другой опыт позволит обоим брендам не только отблагодарить болельщиков, но также показать, насколько полезной может быть поддержка Fnatic и AMD.



«Fnatic чрезвычайно гордится тем, что AMD, будучи премиальным брендом игрового оборудования, находится в числе сторонников компании уже три года подряд, - сказал Вутер Слейфферс (Wouter Sleijffers), CEO в Fnatic. - AMD и Fnatic разделяют страсть к высокой производительности и топовому игровому оборудованию. Недавно Fnatic получила European Sponsorship Award, и удивительное партнерство с AMD стало важным катализатором для этого достижения. Fnatic будет всегда стремиться к успеху на соревнованиях и за их границами, демонстрируя максимальные результаты и для фанатов, и для партнеров».



«Как истинный лидер на мировой арене профессионального киберспорта, Fnatic нуждается в лучших решениях, что и привело к заключению сегодняшнего соглашения, согласно которому AMD становится эксклюзивным партнером по поставкам игрового оборудования, - сказал Джон Тейлор, директор по маркетингу компании AMD. Бренды AMD Ryzen и Radeon полны инноваций, они отличаются максимальной производительностью и создают превосходные визуальные эффекты для компьютерных игр. Мы с большим позитивом смотрим вперед в ожидании еще одного года поддержки Fnatic вместе с ПК на базе процессоров AMD Ryzen и с графикой Radeon, которые позволяют командам Fnatic обходить конкурентов и выступать на максимуме своих возможностей каждый день».



