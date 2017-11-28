MEGOGO запустил прямые трансляции футбольных матчей трех топовых чемпионатов

28 ноября 2017, 14:04

Каждый уикенд видеосервис MEGOGO будет показывать футбольные поединки Чемпионата Германии - Bundesliga, Чемпионата Франции - Liga 1 и Серию А (Чемпионат Италии).

В связи с запуском прямых трансляций футбольных матчей на базе MEGOGO развернута необходимая техническая инфраструктура и создан комментаторский департамент.



MEGOGO стал единственным вещателем в Украине, включая ТВ каналы, кто получил права на трансляцию трех крупных чемпионатов Европы.



Bundesliga будет представлена во всей красе. MEGOGO покажет все 10 матчей каждого тура. Украинские футбольные фанаты смогут посмотреть на игры “Боруссии”, “Баварии”, “Лейпцига” и других именитых клубов Германии.



Трансляции французской футбольной высшей лиги охватывает 5 матчей каждого тура. Пользователи MEGOGO будут сопереживать таким грандам как “Пари Сен-Жармен”, “Монако”, “Лион” и прочим не менее амбициозным командам.



Матчи Серии А не менее долгожданны. Украинские футбольные фанаты скучать не будут, просматривая поединки “Ромы”, “Ювентуса”, “Милана”, “Интера”, “Кальяри” и др.



Трансляции футбольных чемпионатов Европы проходят в разделе LIVE и доступны пользователям подписок Кино и ТВ “Оптимальная” и “Максимальная”.



Отметим, ранее в MEGOGO LIVE транслировались киберспортивные мероприятия, танцевальные шоу, фестивали, концерты и влоги, а сейчас добавились топовые футбольные матчи.