MEGOGO назван лучшим PAY TV оператором Украины

11 сентября 2018, 12:45

В Одессе в рамках ежегодной конференции Telecom Ukraine состоялась церемония награждения сильнейших игроков индустрии - Telecom Awards 2018.

Лучшим телевизионным проектом года в сфере PAY TV экспертами отрасли был назван видеосервис MEGOGO.Платформа известна тем, что чуть менее 4 лет назад начала строить ТВ раздел, а впоследствии успешно скрестила VOD и ТВ потребление в единый онлайн сервис, добавляя постоянно новые уникальные опции и форматы видео. К примеру как: развитие собственных интерактивных каналов или производство прямых трансляций концертов, фестивалей, событий киберспорта, а с недавних пор и показ эфиров футбольных матчей регулярных чемпионатов Франции, Испании и Германии.Сегодня MEGOGO - один из самых масштабных и динамично растущих ОТТ провайдеров Украины и СНГ с ежемесячной 50-миллионной аудиторией. Медиатека сервиса насчитывает порядка 80 тыс. единиц контента, а в общем на всех территориях его пользователям доступно более 400 каналов.Получение нынешней профессиональной награды подчеркивает верно избранный вектор развития MEGOGO.