Киевстар назван "Компанией года" в конкурсе Telecom Awards

30 сентября 2021, 12:15

Жюри отраслевого конкурса Telecom Awards 2021 присудило Киевстар победу в номинации «Компания года в мобильной связи», а также награды в ряде других номинаций.

Эксперты учли масштаб инвестиций телеком оператора в развитие новых технологий, помощь обществу в преодолении последствий Covid-19, а также стремление развивать 4G в отдаленных и малонаселенных районах.

За время с января 2020 по июнь 2021 Киевстар инвестировал в развитие новых технологий и строительство сети 4G более 7,3 млрд грн. На сегодня оператор построил самую большую по территории охвата сеть скоростного мобильного интернета. Доступ к услугам 4G в сети Киевстар есть у 89% населения в свыше 16 тысячах больших и малых населенных пунктов Украины. Кроме того, Киевстар обеспечивает наивысшую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в мобильной сети, что подтверждается результатами 540 тысяч тестов, которые абоненты совершили в мобильном приложении Speedtest.

Компания оказала существенное влияние на ускорение развития в Украине технологии LTE посредством рефарминга частот 900 МГц. Для этого Киевстар освободил часть спектра в данном диапазоне, вернув его государству. В результате телеком регулятор смог перераспределить дополнительный спектр между другими участниками рынка, чтобы они могли развивать 4G/LTE. Работа Киевстар по развитию в Украине новых технологий отмечена сразу двумя высшими наградами конкурса: «Компания года 2020» и «Решение года для массового рынка». Последнюю награду Киевстар разделил с двумя другими крупнейшими мобильными операторами, которые также активно строят сети 4G.

Жюри конкурса Telecom Ukraine 2020 отметило наградами и другие достижения Киевстар. Так, для предоставления лучшего клиентского опыта при использовании новых технологий, телеком оператор в мае 2021 года осуществил масштабную модернизацию IT-систем, установив решения от лидера в отрасли технологий связи компании Ericsson. Проект был реализован на всех системах обслуживания клиентов массового рынка без прерывания услуг связи. Усилия Киевстар по улучшению качества обслуживания было отмечено наградой «Решение года в мобильной связи».

Награду «Социальный проект года» получила программа Киевстар Returnship, цель которой – содействовать возвращению на рабочие места людей с длительным перерывом в рабочем стаже, а также тех, кто вышел на пенсию. Returnship – оплачиваемая стажировка для «взрослых» стажеров, которая длится 4 месяца. На этот период стажеры оформляются в штат компании. Участники стажировки проходят тренинги, обучение, получают доступ ко всем образовательным платформам компании. Они принимают участие в рабочих проектах компании, интегрируются в бизнес-процессы. Киевстар ставит перед собой задачу обновить рабочие навыки стажеров, дать им новые знания, востребованные на рынке труда, а главное – вернуть уверенность в своих силах после длительного перерыва в профессиональной деятельности.

Telecom Ukraine – масштабное событие в области телекоммуникаций, медиа и контента, которое объединяет профильные ассоциации, общественные организации, представителей национальных регуляторов и власти, отечественные и зарубежные предприятия. Одна из задач конкурса – выявить лучшие практики в отрасли телекоммуникаций, сделать максимально доступным передовой опыт в этой сфере.