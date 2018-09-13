Киевстар стал оператором года в конкурсе Telecom Ukraine 2018

13 сентября 2018, 12:15

Эксперты телеком-рынка Украины выбрали Киевстар «Оператором года» среди всех компаний мобильной и беспроводной связи.

Награду национальному оператору вручили на ежегодной конференции Telecom Ukraine 2018 – одном из наиболее значимых отраслевых событий.

В 2017-2018 годах Киевстар активно внедрял инициативы, которые способствовали развитию телеком-рынка, появлению новых продуктов и услуг, сокращению цифрового разрыва Украины с развитыми странами. Так, национальный оператор стал донором частот для рефарминга и развития технологии 4G/LTE в диапазоне 1800 МГц. Это позволило создать равные условия для операторов, которые хотят свободно внедрять высокоскоростной интернет. Со своей стороны, Киевстар включил 4G связь уже в 2633 населенных пунктах Украины, где проживает 16,5 млн. человек.

Жюри конкурса также отметило наградами другие достижения Киевстар. Например, сервис Mobile ID был назван «Решением года для массового рынка». Сервис запущен в декабре 2017 года, в опытной эксплуатации, с доступом к электронным услугам Госгеокадастра и Онлайн-дома юстиции, возможностям идентификации и аутентификации, электронной цифровой подписи.

В номинации «Корпоративная социальная ответственность» жюри Telecom Ukraine присудило «серебро» проекту Киевстар GoCamp. Эта программа обучает старшеклассников из школ различных населенных пунктов Украины культуре предпринимательства, разработке IT проектов, дает углубленные знания английского языка. За время работы проекта обучение прошло 2000 школьников из 75 учебных заведений Украины. А 15 сотрудников Киевстар – стали менторами образовательных программ.



Telecom Ukraine - масштабное отраслевое событие в сфере телекоммуникаций, медиа и контента, которое объединяет профильные ассоциации, общественные организации, представителей национальных регуляторов и власти, отраслевые отечественные и международные предприятия. Одна из задач мероприятия - выявить лучшие практики в области телекоммуникаций и сделать максимально доступным опыт в этой сфере.