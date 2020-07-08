8 июля 2020, 10:45

Объявлены новые категории на конкурс Sony World Photography Awards 2021

Всемирная организация фотографии объявила начало приема заявок на 14-й этап глобального фотоконкурса Sony World Photography Awards, который стартовал 1 июля 2020 года, а также представила новые категории и форматы подачи заявок.



Учрежденный Всемирной организацией фотографии, фотоконкурс Sony World Photography Awards является одним из самых крупных и авторитетных в мире фотографии. Успешное участие в конкурсе становится для авторов лучших работ со всего мира дорогой к широкому признанию и новым возможностям. Способствуя развитию культуры фотографии, компания Sony обеспечивает конкурсу поддержку и предоставляет глобальную платформу для продвижения талантливых современных фотографов.



Участие в конкурсе является абсолютно бесплатным, работы фотографов оцениваются анонимно авторитетным жюри, в состав которого входят ведущие представители отрасли. Впервые в этом году фотографы могут зарегистрироваться для подачи заявок, используя свои учетные записи в Facebook, Weibo или Google, а также загружать свои работы через Instagram.



Фотографы со всего мира приглашаются для участия в следующих четырех конкурсах: в рамках Профессионального конкурса авторам предложено представить серию из 5-10 впечатляющих работ в любой из десяти номинаций; в Открытом конкурсе жюри выбирает лучшие одиночные работы в одной из десяти категорий; в формате Юношеского конкурса молодые фотографы в возрасте 12-19 лет смогут раз в месяц представлять одиночные снимки на заданную тему, а в Студенческом конкурсе жюри выбирает наиболее интересные работы студентов фотографических специальностей со всего мира. Кроме того, проводятся Национальные конкурсы для награждения талантливых фотографов на региональном уровне.



НОВЫЕ КАТЕГОРИИ



В 2021 году были представлены новые категории в Профессиональном, Юношеском и Открытом конкурсах, а также обновлена тематика работ для Студенческого конкурса. Организаторы рассчитывают, что учреждение новых категорий позволит конкурсу отвечать на разнообразные запросы и привлекать широкий круг современных фотографов.



В Профессиональном конкурсе вводится новая категория для одиночных работ под названием «Портфолио». В ней фотографам предлагается представить 5–10 фотографий, не связанных друг с другом по теме или определённым нарративом, но по которым можно составить живое и наглядное представление о квалификации и технических навыках автора. Кроме того, была расширена категория «Архитектура», которая теперь включает в себя «Дизайн»: фотографы смогут представить не только фотографии экстерьеров и городского ландшафта, но и интерьеров с точки зрения архитектуры.



В Открытом конкурсе представлены две новые категории: «Стиль жизни» и «Объект». В категории «Стиль жизни» будут оцениваться редакционные фотографии, съемки моды или семейные снимки людей в различных ситуациях или во время каких-либо мероприятий, выполненные в художественной манере. В категории «Объект» будут представлены работы, изображающие неодушевленные предметы. Это могут быть фотографии, созданные в коммерческих или рекламных целях, но при этом они должны отражать художественный подход автора.



В рамках Юношеского конкурса был полностью обновлен перечень тем месяца:



«Композиция и дизайн» (июль):

креативные изображения любой домашней тематики, в которых отражены хорошая композиция и дизайн.



«Культура» (август):

изображения, которые обогащают и расширяют наше представление о мире и людях – будь то погружение в местную культуру или рассказ о необычном путешествии вдали от дома.



«Мир природы и дикие животные» (сентябрь):

лучшие фотографии диких животных, мира природы и пейзажей, сделанные в 2020 году.



«Уличная жизнь» (октябрь):

фотографии городских пейзажей, от ярких граффити, изображений архитектурных деталей до снимков, рассказывающих о повседневной жизни горожан.



«Люди» (ноябрь):

Студийные портретные снимки, фотографии в репортажном формате и даже автопортреты.



«Покажи нам свой мир» (декабрь):

Открытый конкурс! Принимаются работы на любую тему, в любом стиле и с любым содержанием.



В качестве первого задания участникам Студенческого конкурса будет предложено представить работы на тему «Построение лучшего будущего», в которых будут показаны истории людей, работающих над созданием лучшего будущего для всех.



ПРИЗЫ И СРОКИ ПРИЕМА РАБОТ В 2021 ГОДУ



Прием работ на конкурс Sony World Photography Awards открыт с 1 июля 2020 года. С полным описанием конкурсов и категорий можно ознакомиться на сайте www.worldphoto.org/swpa



Организаторы установили следующие сроки приема работ:



Профессиональный конкурс: до 14 января 2021 года



Открытый конкурс: до 7 января 2021 года



Юношеский конкурс: работы на заданные темы принимаются с первого до последнего числа каждого месяца (общий период конкурса: с 1 июля по 31 декабря 2021 года).



Студенческий конкурс: 30 ноября 2020 года (первое задание)



Все победители категорий Профессионального, Открытого, Юношеского и Студенческого конкурсов получат цифровое фотооборудование компании Sony. Кроме того, сумму в размере 25 000 долларов США получит автор, удостоенный звания «Фотограф года», и 5 000 долларов США получит победитель в номинации «Фотограф года в Открытом конкурсе». Работы всех победителей, а также финалистов, вошедших в шорт-лист конкурса, будут представлены на выставке Sony World Photography Awards в Лондоне, которая затем откроется в различных городах по всему миру. Помимо этого, работы победителей будут опубликованы в ежегодном альбоме Конкурса.

