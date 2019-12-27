MEGOGO провел первую в Украине 4К-трансляцию футбола

Прямая трансляция футбола с ультрачётким изображением, которая состоялась вчера, проходила в тестовом режиме. Результаты достигли успешных показателей. Поэтому в ближайшее время пользователей медиасервиса MEGOGO будет ждать еще больше прямых трансляций в 4К.
Напомним, MEGOGO имеет одну из крупнейших в Украине 4К библиотек фильмов, сериалов и мультфильмов.
Запись матча Реал Мадрид – Атлетик уже скоро можно будет посмотреть на MEGOGO в разделе «Спорт». За анонсами следующих трансляций в 4К следите в Facebook, а также на медиасервисе MEGOGO.