27 декабря 2019, 11:45

22 декабря, медиасервис MEGOGO провел первую в Украине 4К-трансляцию футбола. Пользователи MEGOGO с устройствами, что поддерживают 4К, смогли присоединиться к просмотру матча Реал Мадрид – Атлетик.

Прямая трансляция футбола с ультрачётким изображением, которая состоялась вчера, проходила в тестовом режиме. Результаты достигли успешных показателей. Поэтому в ближайшее время пользователей медиасервиса MEGOGO будет ждать еще больше прямых трансляций в 4К.Напомним, MEGOGO имеет одну из крупнейших в Украине 4К библиотек фильмов, сериалов и мультфильмов.Запись матча Реал Мадрид – Атлетик уже скоро можно будет посмотреть на MEGOGO в разделе «Спорт». За анонсами следующих трансляций в 4К следите в Facebook, а также на медиасервисе MEGOGO.