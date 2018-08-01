С августа MEGOGO начинает прямые трансляции Испанской футбольной лиги

Испанская LaLiga, один из сильнейших европейских чемпионатов по футболу, и MEGOGO договорились о сотрудничестве - видеосервис получил эксклюзивные права на прямые трансляции всех матчей Испанской Футбольной Лиги и огромный объем сопутствующего видеоконтента на территории Украины.
Особый интерес украинских любителей футбола к Испанской Футбольной Лиге вызван и тем, что в преддверии сезона стало известно о переходе в Real Madrid CF Андрея Лунина - экс-голкипера луганской Зари.
Начиная с середины августа 2018 года, со стартом нового сезона LaLiga Santander(первый дивизион) - регулярного чемпионата Испании по футболу, пользователи MEGOGO смогут болеть за любимые испанские клубы.
Каждые выходные видеосервис будет транслировать все 10 матчей очередного тура в прямом эфире в HD качестве и с возможностью смотреть в записи. Поэтому украинские болельщики будут следить за всеми событиями LaLiga, в особенности за такими грандами как FC Barcelona и Real Madrid CF, Atletico Madrid CF, Seville FC, Valencia CF и др.
Вдобавок, зрители MEGOGO будут иметь доступ к огромному объему другого футбольного видеоконтента LaLiga - клипы, видеонарезки, обозрения, футбольные и околофутбольные сюжеты и многое другое.
Матчи Испанской Футбольной Лиги, как и других футбольных чемпионатов Европы будут транслироваться в разделе LIVE и доступны пользователям подписок Кино и ТВ “Оптимальная” и “Максимальная”. Большая часть матчей будет озвучиваться украинскими комментаторами, в некоторых случаях - англоязычными.
Отметим, LaLiga (Лига профессионального футбола в Испании) - спортивная ассоциация, основанная в 1984 году. Объединяет 42 команды, образующие первый и второй дивизион профессиональных команд Испании. Главный офис - в Мадриде. Ассоциация отвечает за проведение Испанской Футбольной Лиги (LaLiga Santander), чемпионата второго дивизиона (LaLiga 1l2l3 leagues) и телетрансляции матчей, которые в предыдущем сезоне 2017-2018 посмотрело 2,6 миллиарда телезрителей со всего мира. Ассоциация также руководит собственным Фондом и является единственной профессиональной футбольной лигой в мире, которая проводит чемпионат для футболистов с задержкой интеллектуального развития — LaLiga Genuine.
Напомним, MEGOGO LIVE помимо спортивных событий транслирует концерты, киберспортивные мероприятия, танцевальные шоу, фестивали, влоги и другие масштабные социально-культурные события.
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