MEGOGO запустил канал, который круглосуточно будет показывать сериал "Друзья"

10 апреля 2020, 9:45

На медиасервисе MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] Друзья HD, посвященный любимому сериалу миллионов «Друзья».

Канал будет вещать круглосуточно и будет показывать эпизоды популярного сериала в режиме нон-стоп.

«Мы продолжаем создавать возможности для проведения действительно интересного времени дома. Любимые «Друзья» – именно тот сериал, который уже много лет помогает нам отдохнуть, отвлечься и хорошо посмеяться. Поэтому новый канал [М] Друзья HD однозначно станет еще одной причиной, чтобы оставаться дома в течение карантина», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.[М] Друзья HD – один из более 50 собственных интерактивных каналов MEGOGO. Каждый такой [М] канал имеет собственный тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как с архива, так и с дальнейшего «эфира», функцию избрания звуковой дорожки, субтитров и качества изображения.Канал [М] Друзья HD уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная».Напомним, «Друзья» – популярный американский ситком, который впервые вышел на экраны в 1994 году. Сериал имеет 10 сезонов. Проект получил немало наград, среди которых шесть премий «Эмми» и «Золотой глобус».