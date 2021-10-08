OPPO объявляет о партнерстве с Riot Games

8 октября 2021, 11:15

Глобальный технологический бренд OPPO объявил о партнерстве с Riot Games и спонсорстве чемпионата мира League of Legends 2021 (S11).

Это партнерство стало частью многолетнего соглашения, подписанного ОРРО с Riot Games в 2019 году. Коллаборация поможет компании OPPO повысить узнаваемость бренда среди игроков мирового киберспорта.

В этом году OPPO вручит ценные награды профессиональным игрокам, которые продемонстрируют лучшие результаты в финале. OPPO также покажет самые интересные моменты игр и интервью с профессиональными игроками и командами, чтобы зрители могли почувствовать себя в эпицентре событий финала, рядом с киберспортсменами.

"Мы рады продолжить сотрудничество с Riot Games в 2021 году. Для OPPO чемпионат League of Legends — еще одна информационная площадка, которая поможет узнать о бренде еще большему количеству игроков во всем мире. Не менее важно и то, что несокрушимый дух профессиональных игроков соответствует непрерывному стремлению OPPO к инновациям в продуктах и технологиях. Мы постоянно совершенствуемся и стараемся дарить пользователям уникальные впечатления", — сказал Уильям Лю, вице-президент и президент по глобальному маркетингу OPPO.

"Прошлогоднее партнерство с ОРРО было очень успешным, поэтому мы рады, что компания выступает спонсором чемпионата мира League of Legends 2021. Первый глобальный партнер — производитель смартфонов ОPPO считается среди игроков мирового киберспорта одним из самых впечатляющих технологических брендов. Мы с нетерпением ждем новинок, которые OPPO представит в финале", — добавил Джон Нидхем, глава международного отдела киберспорта Riot Games.

Финал этого года называется Make/Break ("Сделай/Сломай"), что акцентирует смелость в преодолении невозможного и желание создавать новые возможности. Эта философия нашла отражение в серии OPPO Find X, а именно в новом OPPO Find X3 Pro. Смартфон позволяет фотографировать и создавать собственный мир в 10-битном формате, а также может похвастаться дисплеем с более чем миллиардом цветов. Кроме того, Find X3 Pro оснащен встроенной функцией Color Vision Enhancement ("Улучшение восприятия цветов"), которая представляет собой часть ColorOS 11.2. А пользователям, имеющим проблемы с цветовосприятием, гаджет предлагает калибровку дисплея и оптимальную коррекцию цветов. Непревзойденная цветовая гамма и понятный дизайн сделали Find X3 Pro беспрецедентным гаджетом в своем классе. Эта модель расширила границы восприятия цветов на смартфоне и открыла пользователям новые возможности.

Как бренд, ориентированный на потребителя, OPPO понимает потребности мобильных геймеров и обеспечивает им беспрепятственный игровой процесс благодаря Gaming Mode ("Игровой режим") в ColorOS. В этом режиме игроков не отвлекают сообщения, уведомления и звонки. Таким образом, можно полностью погрузиться в увлекательный игровой процесс.

OPPO надеется активнее взаимодействовать с мировым киберспортивным сообществом. Компания также верит, что храбрость профессиональных игроков поможет зрителям осуществить свои самые смелые мечты.

Чемпионат мира League of Legends 2021 (S11) пригласит элитные команды из 11 стран и регионов на крупнейший турнир в истории. Он начнется 5 октября, а завершится 6 ноября.

Событие будет проходить по адресу: Engjavegur 8, 104 Рейкьявик, Исландия.