Hisense представляет лазерный телевизор нового поколения

27 мая 2021, 13:30

Лазерный телевизор Hisense позволяет создать атмосферу настоящего кинотеатра у вас дома: оптимизированный 100-дюймовый экран, натуральные цвета, кинематографическая аудиосистема и дружественные для глаз функции гарантируют ощущение полного погружения в картинку.

100-дюймовый оптимизированный большой экран: вы можете смотреть 100 дюймовый лазерный телевизор на расстоянии 4 метров в своей гостиной. Большой экран и небольшое расстояние обзора создают впечатляющий эффект от просмотра. Ультракороткофокусная консоль может проецировать изображение на расстоянии всего лишь 11,3 дюйма от стены.

Действительно натуральные цвета (широкая цветовая гамма):

Технология X-Fusion™ использует точный источник света для получения четких изображений с безупречными деталями, избегая нежелательного рассеивания света и обеспечивая естественные впечатления от просмотра. Долгий срок службы. обеспечивает более 25 000 часов развлечений.

Технология 4K Ultra HD использует более 8 миллионов пикселей, что обеспечивает создание целого нового мира на очень большом экране ALR. Изображение четче и ярче.

Дружественный для глаз лазерный телевизор Hisense, оснащен пассивным бионическим экраном Fresnel. Изображение, которое мы видим на экране, по сути является отражением проекции, которая идет с консоли на экран. То есть глаза не подвергаются прямому воздействию излучения, что делает просмотр удобным и комфортным.

Расширенный динамический диапазон (HDR) открывает новую гамму цветов и контраста, поэтому можно наслаждаться яркой картиной, глубиной и деталями.





Технология DOLBY ATMOS® обеспечивает звук, что позволяет почувствовать себя в центре событий, то есть можно окунуться в атмосферу сериалов, игр или спортивных событий, не выходя из дома. Технология подвижного звука стала значительным прорывом после прихода технологий стерео и даже окружения звуком.

Операционная система Hisense VIDAA U4.0 имеет современный интерфейс, позволяющий потребителю быстро найти то, что он ищет. Имеет большое количество предустановленных приложений, таких как: Netflix, YouTube, Prime Video, Redbull TV, UEFA.TV, Deezer, Kidoodle, FITE, Facebook Watch, Megogo, Divan.TV, Sweet.TV, OLL.TV, Tvigle, Filmbox Live , ВОЛЯ TV и YouTubeKids. А также позволяет без особых усилий быстро загрузить все необходимые программы на главную страницу. Легко перемещаться и просматривать контент. VIDAA позволяет выбирать любое приложение простым нажатием одной кнопки, например, Netflix.

Низкий уровень синего света - Сертификация TUV относительно низкого излучения синего света. Лазерный телевизор Hisense 100L5 почти не излучает вредного синего света, повышает уровень комфорта для ваших глаз даже после длительного просмотра.

Благодаря технологии MEMC с отзывом процессора на уровне микросекунд плавность воспроизведения движения в 10 раз выше по сравнению с OLED-телевизорами. Быстро движущиеся объекты выглядят плавными и четкими, что делает лазерные телевизоры Hisense идеальным решением для просмотра спортивных трансляций, динамичных фильмов и игр.

Хайсенс, одна из ведущих компаний-производителей бытовой электроники и бытовой техники, согласно совместных данных Google и исследовательского агентства Kantar, 5 лет подряд входит в ТОП-10 самых влиятельных мировых китайских брендов. Сегодня телевизоры Hisense также входят в 5-ку топ брендов в США и демонстрируют высокие показатели роста в категории.