Инновационные разработки ADATA на выставке IFA 2018

28 августа 2018, 9:15

Компания ADATA представит новейшие решения на выставке IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Среди новинок – игровые решения линейки XPG, включая модули памяти RGB DDR4, SSD-накопители с интерфейсом PCIe, емкие карты памяти microSDXC класса А1, защищенные жесткие диски и другие решения.



“Мы с нетерпением ждем начала выставки IFA 2018, чтобы продемонстрировать наши новые игровые решения и накопители”, - сказал Питер Ву (Peter Wu), европейский директор ADATA. “IFA, ключевое мероприятие в области потребительской электроники, проходящее в самом центре Европы, даст нам возможность продемонстрировать наши лидерские позиции в области систем хранения данных, а также рассказать о том, как мы расширяем свое присутствие в регионе, особенно в области игр и киберспорта”.



Линейку игровых решений XPG возглавляет модуль памяти SPECTRIX D80 – первая в мире память DDR4 с гибридной жидкостно-воздушной системой охлаждения, которая состоит из радиатора с непроводящей жидкостью и алюминиевого радиатора. Жидкостный радиатор оснащен RGB-подсветкой – на радость геймерам и DIY-пользователям. Также на стенде будет представлен модуль SPECTRIX D41 DDR4 RGB с частотой памяти свыше 4600 МГц. Он поддерживает платформы Intel X299 и AMD AM4/Ryzen и обладает яркой RGB-подсветкой, которую можно настраивать в приложении XPG RGB Sync и других совместимых программах.



Также на стенде XPG будут представлены геймерские аксессуары, включая наушники с усилителем с виртуальным 7.1-канальным звуком, клавиатуру с RGB-подсветкой и мышь. Среди высокоскоростных PCIe SSD-накопителей компания продемонстрирует новинки SX6000 Pro и GAMMIX S5, идущие на замену традиционных SATA SSD со скоростями в 3-4 раза выше.



Из линейки ADATA будут представлены карты памяти microSDXC на 512ГБ со скоростями чтения/записи до 100/85 МБ/с. Они отвечают требованиям стандарта Video Speed Class V30 и Application Performance Class 1 (A1), обеспечивая быструю передачу видео и плавную работу мобильных приложений. Емкие карты памяти расширят память мобильных устройств и позволят хранить множество новых фотографий, аудио и видео записей и другой контент.

ADATA HD830 – это емкий внешний жесткий диск, который обеспечивает максимальную защиту пользовательских данных и доступен емкостью до 5ТБ. Он защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, а также способен выдержать давление до 3000 кг благодаря инновационному материалу и специальной конструкции. Модель HD680 обладает защитой военного класса и способна выдерживать падения со значительной высоты.

ADATA представит на стенде внешние аккумуляторы и зарядные устройства, включая обладателя награды «iF Design» D8000L со встроенным светодиодным фонариком на 200 Лм, автомобильное зарядное устройство CV0525 с удобным кабелем-удлинителем, станцию зарядки CU0480QC с 5 USB портами и беспроводные зарядные устройства CW0100 и CW0050 с сертификатом Qi.