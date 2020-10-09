Лучшие Smart-телевизоры в среднем ценовом сегменте

9 октября 2020, 11:15

Вне всяких сомнений, «умный телевизор» превращает «серые» будни дома в настоящий центр развлечений.

Но как выбрать именно тот, который обеспечит качественный просмотр нового экшена с эффектом «полного погружения», а при очередной гонке на игровой консоли не исказит изображение?

Чтобы сузить круг выбора, эксперты Фокстрот выделили 5 моделей широкоформатных смарт-телевизоров среднего ценового сегмента, которые заслуживают внимания.

HISENSE 43B6700PA

Практичность телевизоров этого бренда уже проверена многими украинскими пользователями. Отличное качество и доступная цена способствуют увеличению фанов данного производителя. Например, модели HISENSE 43B6700PA на официальном Google Android.

Разрешение Full HD (которое вдвое превосходит по качеству HD), яркие цвета, высокий контраст и четкие силуэты обеспечат выразительный эффект. Телевизор минимизирует внешний шум и повышает контурную резкость объектов, сделав сюжет на экране красочными и реалистичным. Мощное звучание обеспечивает формат DTS Studio Sound и лучшие алгоритмы 3D-обработки звука.

Цена со скидкой* – 8 499 грн.

Один из лучших «умных» телевизоров диагональю 43 дюйма, представленных в ассортименте foxtrot.ua. Благодаря безрамочному дизайну станет элегантным элементом в квартире. Яркие и естественные цвета, мельчайшие детали изображения обеспечит дисплей Crystal и технология High-Dynamic Range (HDR), а за высочайшее качество передачи «ответит» процессор Crystal 4K. Реалистичность и ещё больше деталей в каждой сцене – благодаря 4K UHD ТВ.

Отдельно разработан специальный игровой режим, в котором динамичные сцены передаются без размытия и дрожания изображения. Поддерживает AirPlay 2, с помощью которого можно легко управлять контентом прямо с девайсов Apple и сразу на большой экран.

Цена со скидкой – 10 999,00 грн

LG 49UN71006LB

Такой телевизор с диагональю 49 дюймов составляет серьёзную конкуренцию в своем сегменте. Стильный и технологичный, со сверхузкими экранными рамками, умной платформой LG AI ThinQ, которая отвечает за взаимодействие с любыми современными гаджетами.

Эффект полного погружения обеспечит суперформат 4K UHD. Детализация сцен и впечатляющее качество просмотра, изображение с глубокой оптимизацией цвета достигается благодаря четырехъядерному процессору 4K. Реалистичность сюжетов воссоздаст FILMMAKER MODE. За потрясающее звучание отвечает мультиканальная аудиосистема Ultra Surround.

Также телевизор станет лучшей платформой для игр высокого разрешения, а операционная система WebOS откроет доступ к лучшим приложениями и стриминговым сервисам.

HISENSE 55A7400F

Бренд запустил в продажу линейку 4К телевизоров среднего ценового сегмента в серии A7400 в середине 2020 года. Доступные диагонали – 50, 55 и 65 дюймов на официальном Android.

HISENSE 55A7400F передает изображение высокого качества, с отличной графикой, при просмотре динамичных сцен можно рассмотреть мельчайшие детали быстро движущихся объектов. Технология DTS Virtual:X™ воспроизводит захватывающий звук без необходимости использования высоких динамиков. Поддерживает стандарты Dolby Vision, что позволяет воспроизводить самые глубокие цвета.

Цена на foxtrot.ua – 13 999 грн

SAMSUNG UE55TU7100UXUA

Широкоформатный безрамочный QLED TV на 55 дюймов воссоздает реальность в формате 4K, передаёт яркие насыщенные цвета и выразительней сцены. Технология HDR усиливает драматичность сюжетов, автоматически настраивая контраст для светлых и затемненных сцен.

Мощный интеллект делает Crystal TV идеальным для гейминга, препятствуя появлению любых рывков и искажения динамичных сцен. Практически полностью лишенный экранных рамок он действительно создаст эффект «полного погружения». Ещё одно преимущество модели: отсутствие разъёмов для проводов непосредственно на задней крышке телевизора. Все провода сосредоточены внутри одной компактной подставки, что будет «на руку» любому интерьеру.

Также оснащен платформой Smart Hub, которая обеспечивает доступ к популярным играм и приложениям в формате 4K. Поддержка AirPlay 2 упростит взаимодействие с iOs девайсами.

Цена со скидкой – 15 499 грн.

Больше моделей представлено на foxtrot.ua и в розничных магазинах Фокстрот, где с 8 по 21 октября 2020 г. действуют скидки до 35%.

*Цены актуальны на момент публикации. Подробнее: в интернет-магазине foxtrot.ua, магазинах ТМ «Фокстрот» (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях), информационной службе: 0 800 300-353 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в Украине).