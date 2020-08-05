Xiaomi пообещала новый POCO, который будет лучше OnePlus Nord

OnePlus Nord стал настоящей звездой среди смартфонов средней ценовой категории. Не так давно представленное устройство пришлось по душе пользователям со всего мира.
Однако смартфон вышел ещё не на все рынки. Xiaomi, по всей видимости, решила воспользоваться задержкой и отвоевать долю рынок у конкурента.
Менеджер по маркетингу и продукции бренда POCO на глобальном рынке Ангус Кай Хо Нг (Angus Kai Ho Ng) опубликовал в Twitter пост, намекающий на скорый выпуск нового смартфона. В нём говорится: «OnePlus Nord или… подождать новый POCO?». Твит также содержит хэштег #POCOcomingsoon (англ. — POCO выйдет скоро). Информацию о скором выходе нового смартфона подтвердил и официальный Twitter-аккаунт POCO. Предполагается, что новым смартфоном может оказаться POCO F2, хотя есть догадки, что это будет совершенно новое устройство. В любом случае, никаких подробностей о смартфоне пока нет.
Нет сомнений, что OnePlus Nord в ближайшее время столкнётся с серьёзной конкуренцией. Чего стоит только представленный вчера Google Pixel 4a. Кроме того, предполагается, что в ближайшее время Realme представит похожее устройство. В таких условиях Xiaomi лучше поторопиться с выпуском нового POCO, чтобы смартфон успел занять свою нишу на рынке.
(C) 3Dnews