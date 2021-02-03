OnePlus снизит цены на смартфоны Nord и представит доступную модель Nord N1 5G

3 февраля 2021, 9:45

Компания OnePlus, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску новый относительно недорогой смартфон: аппарат войдёт в семейство Nord и дебютирует не ранее середины года.

В настоящее время в названной серии представлены модели Nord, Nord N100 и Nord N10 5G, дебютировавшие в прошлом году. Разрабатываемый смартфон, как стало известно, получит имя Nord N1 5G, придя на смену Nord N10 5G.



Информации о технических характеристиках новинки на данный момент, увы, нет. Высказываются предположения, что в основу устройства ляжет один из процессоров Qualcomm Snapdragon серии 700 с интегрированным модемом 5G.



Вероятнее всего, аппарат получит дисплей формата Full HD+ и основную камеру с тремя или четырьмя оптическими модулями. Официальный анонс может состояться в третьем квартале.



Сообщается также, что нынешние модели Nord N100 и Nord N10 5G вскоре подешевеют для европейских покупателей. Так, цена Nord N100 снизится со 199 до 149 евро, а Nord N10 5G — с 349 до 299 евро. Изменения вступят в силу в понедельник на следующей неделе — 8 февраля.

Между тем близится презентация флагманских смартфонов OnePlus следующего поколения — OnePlus 9. В нынешнем году ожидается выход сразу трёх моделей: по слухам, в дополнение к базовой версии OnePlus 9 и модификации OnePlus 9 Pro будет выпущен «облегчённый» вариант OnePlus 9E (или OnePlus 9 Lite).

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