Загадочный смартфон OnePlus Clover может оказаться недорогим

В базе Geekbench появилась информация о таинственном смартфоне OnePlus с кодовым именем Clover.
Наблюдатели полагают, что к выпуску готовится относительно недорогой аппарат, который пополнит семейство Nord (на изображении показана оригинальная модель).
Тест говорит об использовании далеко не нового процессора Qualcomm Snapdragon 660. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.
В Geekbench указана базовая частота процессора — 1,84 ГГц. Чип функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти. Результат теста — 336 баллов в одноядерном режиме и 1495 баллов в многоядерном. На смартфон установлена операционная система Android 10.
Прочие технические характеристики OnePlus Clover не раскрываются. Высказываются предположения, что устройство будет оснащено дисплеем с небольшим отверстием для одинарной фронтальной камеры, а также основной камерой с двойной или тройной конфигурацией.
Официальная презентация новинки ожидается в текущем году. Цена может оказаться на уровне 200 долларов США.
(С) 3Dnews