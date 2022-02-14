OnePlus подтвердила наличие процессора Dimensity 900 у смартфона Nord CE 2

14 февраля 2022, 16:15

Компания OnePlus опубликовала новый тизер в преддверии выхода смартфона среднего уровня Nord CE 2: официальная презентация устройства состоится уже на следующей неделе — 17 февраля.

Разработчик подтверждает использование процессора MediaTek Dimensity 900, слухи о применении которого ходили ранее в интернете. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер с частотой до 2,4 ГГц, графический контроллер Mali-G68 MC4 и модем 5G SA/NSA.



Кроме того, появилось изображение новинки в голубом цвете Bahamas Blue. Видно, что в левом верхнем углу экрана расположено небольшое отверстие для селфи-камеры: её разрешение, предположительно, составит 16 млн пикселей. Смартфон получит 6,43-дюймовый экран FHD+ AMOLED с поддержкой HDR10+ и защитным стеклом Gorilla Glass 5.



Основная камера, если верить имеющейся информации, будет оборудована 64-мегапиксельным сенсором и 8-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 65-ваттной подзарядки SuperVOOC.

Упомянуто 3,5-мм гнездо для наушников. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11.

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