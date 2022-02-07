Близится выпуск смарт-телевизоров OnePlus TV Y1S и Y1S Edge

7 февраля 2022, 14:45

Компания OnePlus обнародовала тизеры, предвосхищающие скорый анонс умных телевизоров OnePlus TV Y1S и OnePlus TV Y1S Edge. Презентация устройств состоится в текущем месяце в ходе онлайн-мероприятия.

Новинки, как сообщается, получат безрамочный дисплей. По имеющейся информации, будут представлены модели размером 32" и 43" по диагонали. О разрешении матриц данных пока, к сожалению, нет. Зато говорится о поддержке HDR10+. Панели будут наделены аудиосистемой Dolby Audio мощностью 20 Вт. Кроме того, упомянут адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотных диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Новинки будут поставляться с операционной системой Android TV 11. Цена в настоящий момент не раскрывается.



Нужно отметить, что в прошлом году был выпущен смарт-телевизор OnePlus TV Y1 (на первом изображении), оборудованный 40-дюймовым экраном формата Full HD (1920 × 1080 пикселей). Он несёт на борту процессор с четырьмя ядрами, 1 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 8 Гбайт и контроллер Ethernet.