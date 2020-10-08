Новая линейка смарт-телевизоров KIVI

8 октября 2020, 9:15

Компания KIVI презентовала рынку новую серию смарт-телевизоров на базе самой популярной и надежной операционной системы от Google Android TV 9.



Среди основных преимуществ новой линейки KIVI Smart TV 2020 – улучшенные изображение и звук. Мощный графический процессор A.C.E Pro в комбинации с дисплеями премиум класса гарантируют равномерное распределение яркости и отсутствие засветов, улучшая изображение даже на самых сложных участках, сохраняя его при этом натуральным и живым. Модели также оснащены новым аудио-процессором и улучшенными и откалиброванными динамиками, что существенно повышает качество звука за счёт обработки аудио-сигнала по 16 параметрам.

«Мы фундаментально подошли к созданию новых телевизоров, учитывая весь наш опыт и опыт наших клиентов. От разработки до производства новой линейки прошло 2 года. Мы фокусировались на стабильной и быстрой работе операционной системы, для этого мы заключили контракт с Google. Также была полностью переработана аппаратная часть, за счёт чего мы существенно улучшили качество изображения и звука», – отмечает Евгений Руденко, вице-президент по производству и инновациям компании KIVI.

Использование ОС Android TV 9, с последующим автоматическим обновлением до 11 версии, предоставляет пользователю широкие возможности. Функция Chromecast built-in обеспечивает возможность транслировать приложения и контент с мобильного устройства, планшета или компьютера на экран телевизора.

Вы можете с легкостью интегрировать телевизор KIVI в систему Smart Home, благодаря единой системе аутентификации, что дает возможность управлять умными устройствами с вашего телевизора.

С помощью голосового управления Google Assistant KIVI Smart TV также способен подсказать, работает ли ваше любимое кафе, показать пробки на дорогах, открыть YouTube или включить сериал на Netflix, отрегулировать громкость видео или поставить его на паузу, а также многое другое.По итогам 2019 года KIVI входит в ТОП-3 по продажам в Украине среди брендов Smart TV. Такого результата команда KIVI добилась всего за четыре года и рассчитывает, что новая линейка позволит значительно усилить рыночные позиции компании в ближайший год.

Команда разработчиков KIVI ежедневно работает над развитием продуктов компании, фокусируясь исключительно на создании умных телевизоров. И сегодня мы представляем нашу последнюю разработку, которой по праву можем гордиться, – говорит Евгений Руденко.

На украинском рынке будут представлены следующие серии:

KIVI 510 Series

Экран: Class premium display

Размер экрана (дюймы): 24, 32, 40

Разрешение экрана: HD, Full HD

Операционная система: нет

Изображение: Uniformity+

Звук: Dolby Digital

H/F 710 Series

Экран: Class premium display

Размер экрана (дюймы): 32, 40

Разрешение экрана: HD, Full HD

Операционная система: Android TV 9

Возможности: Google Assistant, Chromecast built-in

Графический процессор: A.C.E Pro

Изображение: Uniformity+, HDR10, Super Contrast Control

Аудио процессор: SRC

Звук: Dolby Digital

Дополнительно: Предустановлен Netflix, автоматическое обновление до Android TV

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U 710 Series

Экран: Class premium display

Размер экрана (дюймы): 43, 50, 55

Разрешение экрана: 4K UHD

Операционная система: Android TV 9



Возможности: Google Assistant, Chromecast built-in

Графический процессор: A.C.E Pro

Изображение: Uniformity+, HDR10, Super Contrast Control, Ultra Clear, 4K Upscaling,

MEMC

Аудио процессор: SRC

Звук: Dolby Digital

Дополнительно: Предустановлен Netflix, автоматическое обновление до Android TV

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Новые телевизоры KIVI уже доступны на полках украинских торговых сетей.