Телевизоры Kivi упали в цене в Украине

18 августа 2022, 11:45

Последняя линейка телевизоров Kivi работают на операционной системе Google Android TV. Это обеспечивает поддержку всех сервисов Google, любые совместимые приложения с Play Market и установку приложений с apk-файлов. А еще имеется быстрая трансляция контента со смартфона без проводов с помощью Chromecast и голосовой помощник.

Цены радуют

При высоком качестве производства и применении современных технологий компания предлагает и весьма выгодные цены на последние телевизоры Kivi. На некоторые из моделей цена упала более чем на 25%. Касается это в первую очередь самых популярных моделей с диагональю до 43 дюймов.

Даже телевизоры с большими экранами 50 дюймов Kivi 50U710KB и Kivi 50U740LB потеряли в цене, соответственно, 15 и 10%. И стоят сегодня 16573 и 18127 грн. Можно приобрести по выгодной цене 19777 грн и флагманскую модель Kivi 55U740LB с огромным 55-дюймовым экраном.

Чуть ниже - подробнее об этой модели.

Современные технологии

Новейшие телевизоры Kivi имеют исключительно высококачественные дисплеи класса А+ и используют различные технологические и программные разработки. Они поддерживают режим HDR не только для файлов с накопителя, но и во время воспроизведения контента онлайн и во время игры на игровой приставке или ПК. В то же время технология Super Contrast Control отвечает за повышенную контрастность отдельных частей изображения, а во время просмотра контента качеством ниже 4К процессор телевизора способен дорабатывать резкость и детализацию изображения благодаря технологии UltraClear. Для новой линейки разработана собственная акустическая система при поддержке компании JVC Kenwood.

В фирменном приложении KIVI MEDIA сегодня имеется несколько десятков бесплатных пользовательских ТВ-каналов, постоянно обновляющийся пакет бесплатных фильмов в высоком качестве, облачные игры и регулярные стримы тренировок с фитнес-блогерами. Все эти разделы доступны пользователям сразу после подключения телевизора к интернету.

Kivi 55U740LB

Данный телевизор имеет диагональ экрана 55 дюймов, оснащенный HVA-матрицей с Direct LED подсветкой. Разрешение экрана составляет 3840х2160 пикселей (4K UHD), при этом поддерживаются HDR, 4K Upscaling и технология объемного звучания Dolby Digital.

Примечательной особенностью данной модели является звук, который был настроен инженерами компании JVC. Встроенные динамики передают звук голоса просто отлично - нет необходимости подключать внешнюю акустическую систему.

Телевизор можно установить на ТВ-тумбу или повесить на стену, поскольку здесь имеется специальное крепление 200х200 мм.