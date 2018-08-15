Топ-10 самых доступных телевизоров с DVB-T2

15 августа 2018, 13:15

В Украине началось отключение аналогового телевидения. Полностью переход на цифровое вещание планируется завершить уже к весне следующего года, но отключения по регионам уже начались.

А это значит, что пришла пора приобрести новый телевизор. Чтобы этот процесс был необременительным для семейного бюджета в компании MOYO подготовили подборку самых недорогих телевизоров с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2.

Самый доступный телевизор с встроенным цифровым тюнером будет стоить 3 600 грн. За эти деньги можно приобрести модель Kivi 24HK20G с LED-матрицей и экраном диагональю 24 дюйма (61 см). Телевизоры с «народной» диагональю в 32 дюйма (81 см) стартуют от 5000 грн.

Популярные в последние годы Smart-телевизоры, в которых реализована возможность выхода в интернет и установки приложений, можно приобрести от 4800 грн. При этом возможности современных телевизоров уже мало чем уступают компьютерам — к ним можно подключать мышь и клавиатуру, работать с документами онлайн, совершать видеозвонки по Skype, играть в игры и много другое.

Что касается самый продвинутых телевизоров, то верхней границы цен для них фактически не существует. Так, самая дорогая модель из доступных в Украине — SONY 100ZD93, с размером диагонали 100 дюймов (2,5 м) и разрешением 4К, — доступна «всего» за 1 999 999 грн. При этом данная цена уже со скидкой, тогда как полная стоимость составляла 2 499 999 грн.