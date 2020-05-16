16 мая 2020, 6:16

Обновили ассортимент телевизионных антенн голландского производителя Funke Digital TV Антенны Funke для приёма DVB-T2.

Компания Funke Digital TV – это не просто производитель антенн, это источник знаний в области антенных технологий и приема телевизионного сигнала.

Ассортимент антенн Funke представлен такими категориям: внутренние антенны, наружные, комбинированные, антенны «в движении» и морские.

Основанная в 1957 году, голландская компания Funke Digital TV является крупнейшим производителем оборудования для приема телевизионного сигнала в Европе. Поставляет свои инновационные решения для индустрии вещания и конечного потребителя в более чем 50 стран мира.

Антенны Funke в Украине

Надежные и проверенные временем с антикоррозийным покрытием, защитой от ультрафиолета, экранированием и фирменной технологией 5G INERT, 4G LTE INERT, антенны Funke представлены такими моделями:

ABM4595 - активная, наружная, 34 дБ, от 75-100 км

ADSC 470 - активная, автомобильная, 17 дБ, до 40 км

BM3553 НОВИНКА - пассивная, наружная, 16 дБ, от 45-50 км

BM4515 - пассивная, наружная, 7 дБ, от 10-15 км

DSC250 - активная, внутренняя, 13 dBi, до 10 км

DSC500 НОВИНКА - активная, внутренняя, 20 dBi, до 20 км

DSC100+ - активная, наружная, 27 dBi, до 50 км

YagiNX НОВИНКА - активная, наружная, 26 dBi (48dB), больше 80 км

YagiNX+ НОВИНКА - активная, наружная, 30 dBi (50dB), больше 90 км

РОМСАТ – официальный дистрибьютор Funke Digital TV в Украине.