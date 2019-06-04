Новая антенна Funke DSC250

4 июня 2019, 13:45

Эфирная телевизионная антенна голландского производителя

Funke имеет большой ассортимент антенн, из которого можно подобрать лучший вариант для любой местности. Внешние антенны Funke имеют антикоррозийное покрытие, обеспечивающее защиту элементов антенн при различных погодных условиях, имеют высокое качество и стильный дизайн. Антенны могут быть использованы для дачи или загородного дома. Леса, горы высокие здания - несмотря на ландшафтные факторы, они обеспечивают прекрасный прием цифрового телевидения.

Отличительные особенности:

Высококачественные пластиковые элементы, которые устойчивы к ультрафиолетовому излучению

Низкий уровень шума

Водонепроницаемость

Антенна эфирная внутренняя активная DSC250

Качество деталей антенны, надежная конструкция, оптимизированная для приема на территории Украины, делает Funke современным и надежным устройством.

Основные характеристики:

Коэффициент усиления: 18 dB;

Рабочий диапазон: 470-790 МГц;

Подключение: Разъем «ТВ-вилка»;

Потребление энергии: 5 В / 30 мА;

Антенный кабель: 3,5 м;

Габариты: 158х72х17 мм

РОМСАТ - официальный дистрибьютор Funke Digital TV в Украине