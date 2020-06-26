Новые 3G/4G антенны DIGMA

26 июня 2020, 13:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о пополнении модельного ряда многодиапазонных антенн тремя новинками: BIO-G029, G-031 и G-503.

Представленные устройства удобны в использовании и работают с большинством мобильных устройств 3G/4G — модемов, маршрутизаторов, и т.д.



На смену режиму самоизоляции пришёл дачно-отпускной сезон. Как нельзя кстати бренд DIGMA обновил ассортимент антенн для усиления 3G/4G сигналов. Именно такими модемами нередко пользуются все, кто ценит загородную обстановку, но всегда остаётся на связи с ноутбуком или планшетом. Были представлены сразу три новых модели многодиапазонных антенн: G-029, G-031 и G-503.



Все три новинки имеют проводное подключение, они лёгкие, крепятся или устанавливаются без каких-либо усилий.



Немного деталей: антенны G-029 и G-031 снабжены магнитами, расположенными в основаниях-подставках, поэтому их можно закреплять на металлических поверхностях, например, крыше авто, либо любой металлической крыше. Модель G-503 крепится на прочную пластиковую присоску.



Антенны имею хороший коэффициент усиления: от 3 до 5.5 дБ у G-029 и G-503 и от 4 до 7 дБ у G-031. Стоит выделить модель G-503, так как для неё реализована поддержка технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output; множественные входы, множественные выходы).



Благодаря этому улучшается пропускная способность. Устройство раздает несколько потоков информации одновременно по единственному каналу. Таким образом, качество передаваемого сигнала и скорость передачи данных становится лучше – технология сначала кодирует данные, а затем на приемной стороне восстанавливает их. Кроме того, скорость трансляции сигнала увеличивается более чем в два раза.



За счет использования двух независимых кабелей одновременно происходит раздача и получение информации в виде цифрового потока. Улучшаются качества 3G, 4G/LTE и WiFi.



Все три новинки укомплектованы кабелями типа RG174. G-523 получила кабель RG58. Длина кабеля у каждой из новинок составляет 3 метра.



Антенны DIGMA BIO G-029, G-031 и G-503 совместимы с любыми устройствами, имеющими разъём TS-9.



В комплектацию входят: многодиапазонная антенна и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DIGMA G-029, G-031, G-503:



Многодиапазонная антенна 3G/4G BIO-G029-TS9 с магнитной подставкой



Тип подключения: проводной

Поддерживает работу в 4G и 3G сетях

Диапазон излучения: многодиапазонная

Коэффициент усиления: 3-5 дБ

Диапазон усиливаемых частот: 698-960 МГц | 1710-2170 МГц | 2500-2700 МГц

Тип кабеля: RG174

Разъем: TS9

Длина кабеля: 3 м

Материал: металл/пластик

Габариты устройства: 29 x 29 x 290 мм

Вес: 50 г





СОВМЕСТИМОСТЬ:



Huawei e3372, e8372, ZTE MF79RU, MF920RU, Alcatel IK41V и любые другие устройства с разъемом TS-9



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Многодиапазонная антенна 3G/4G DIGMA BIO-G029-TS9 с магнитной подставкой

Руководство пользователя





Многодиапазонная антенна 3G/4G BIO-G031-TS9 с магнитной подставкой



Тип подключения: проводной

Поддерживает работу в 4G и 3G сетях

Диапазон излучения: многодиапазонная

Коэффициент усиления: 4-7дБ

Диапазон Wi-Fi частот: 698-960 МГц | 1710-2170 МГц | 2500-2700 МГц

Тип кабеля: RG174

Разъем: TS9

Длина кабеля: 3 м

Материал: пластик

Габариты устройства: 61 x 61 x 495 мм

Вес: 120 г





СОВМЕСТИМОСТЬ:



Huawei e3372, e8372, ZTE MF79RU, MF920RU, Alcatel IK41V и любые другие устройства с разъемом TS-9



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Многодиапазонная антенна 3G/4G DIGMA BIO-G031-TS9 с магнитной подставкой

Руководство пользователя





Многодиапазонная антенна 3G/4G BIO-G503-TS9 с присоской



Тип подключения: проводной

Поддерживает работу в 4G и 3G сетях

Диапазон излучения: многодиапазонная

Коэффициент усиления: 3.5-5.5 дБ

Диапазон Wi-Fi частот: 698-960 МГц | 1710-2170 МГц | 2500-2700 МГц

Тип кабеля: RG174

Разъем: TS9 2 шт. (Поддерживает MIMO)

Длина кабеля: 3 м

Материал: пластик

Габариты устройства: 168 x 26 x 168 мм

Вес: 240 г