Представлен новый смартфон DIGMA Rage 4G

26 июля 2018, 14:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, анонсировала новый смартфон Rage 4G серии Linx.

Смартфон работает на операционной системе Android 8.1 Oreo, оснащен двойной камерой, сканером отпечатка пальцев, поддерживает 4G LTE.



DIGMA Linx Rage 4G оснащён четырехъядерным процессором Spreadtrum SC9850KL с частотой до 1.3 ГГц. Новейшая операционная система Google Android 8.1 Oreo и 2 ГБ оперативной памяти обеспечат скорость в обработке повседневных задач и бесперебойную работу приложений. Встроенную память объемом 16 ГБ можно увеличить до 64 ГБ, используя карту памяти microSD.



В устройстве установлен широкоэкранный FullView экран с разрешением HD+ (1440 x 720 пикc). Благодаря широкой диагонали 5.7" на базе матрицы IPS 2.5D, медиа-контент выглядит реалистично, без потери качества изображения и цветопередачи.



Смартфон выполнен в эргономичном корпусе с габаритами 158 x 73.6 x 9 мм и весом 335 грамм. Устройство имеет привлекательное градиентное покрытие корпуса. Благодаря компактному размеру и материалам корпуса смартфон удобно помещается в ладони и приятен на ощупь. Модель представлена в чёрном и синем цветах.



Двойная камера DIGMA Linx Rage 4G с разрешениями в 8 и 2 Мпикс позволит делать насыщенные и выразительные фотографии, не прибегая к использованию дополнительной обработки. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мпикс и подходит для создания качественных селфи-снимков и звонков по видеосвязи без шумов и искажений.



Смартфон поддерживает работу 2-х nano SIM-карт. Возможности использования 4G LTE сетей позволяют всегда оставаться онлайн и работать с интернет-ресурсами. Также устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 4.0, FM-радио и GPS/GLONASS.



В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA Linx Rage 4G



Диагональ экрана: 5.7"

Разрешение: 1440х720 FullView

Технология экрана: 2.5D

Тип экрана: IPS

Сканер отпечатков пальца: Да

Процессор: SpreadTrum SC9850 1.3 ГГц

Количество ядер процессора: 4-х ядерный

Тип SIM-карты: нано-sim

Технологии связи: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE

Поддержка 2 sim-карт: Да

Объем оперативной памяти: 2 ГБ

Объем встроенной памяти: 16 ГБ

Поддержка карт памяти microSD: Да, до 64 ГБ

Операционная система: Android 8.1 Oreo

Двойная камера: Да

Вспышка: Да

Разрешение основной камеры: 8 Mpix

Разрешение второй камеры: 5 Mpix

Разрешение фронтальной камеры: 2 Mpix

Поддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth v4.0

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Встроенный модуль GPS: Да

FM-радио: Да

Емкость аккумулятора: 3300 мAч

Размеры: 158х73.6х9мм

Цвет: чёрный, синий