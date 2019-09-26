Новый стильный мобильный телефон LINX C240 от DIGMA

26 сентября 2019, 13:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новый мобильный телефон LINX C240. Среди отличительных особенностей – большой и яркий экран, а также ёмкая батарея.



Телефон DIGMA LINX С240 оснащён ярким экраном с диагональю 2.4 дюйма и разрешением QVGA (240x320 пикселей). Благодаря двум SIM-картам, можно сочетать личные и рабочие номера.

Встроенные MP3-плеер и FM-радио позволяют наслаждаться музыкой в любом месте. Память устройства можно расширить при помощи карт памяти MicroSD до 16 ГБ.Функции телефона дополнены диктофоном, плеером видеофайлов и календарём. В телефоне есть встроенный интернет-браузер.Телефон поддерживает протокол связи Bluetooth 2.1 с возможностью прослушивания музыки через беспроводные наушники или колонки.Ёмкая литий-ионная батарея на 800 mAh, позволяет устройству долго работать без дополнительной подзарядки.Корпус новинки сделан из рельефного поликарбоната и надёжно защищает от внешнего воздействия и повреждений. В телефон встроены камера и фонарик.В комплект поставки входят: телефон, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA LINX С240Поддерживаемые сети: 2GПроцессор: SC6531EЭкран: 2.4'' | TN | 240 x 320Задняя камера: 0.08 МпиксВстроенная память: 32 Мбит*Количество SIM-карт: ДвеПоддержка Bluetooth 2.1Батарея: 800 мАч |Li-ionРазмер устройства: 122.6 х 52 х 13.95 ммВес: 58.4 г | 210 г (комплект)КОМПЛЕКТАЦИЯ:Сотовый телефон LINX С240Сетевой адаптер питанияРуководство пользователяГарантийный талон