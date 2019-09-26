26 сентября 2019, 13:15

Новый стильный мобильный телефон LINX C240 от DIGMA

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новый мобильный телефон LINX C240. Среди отличительных особенностей – большой и яркий экран, а также ёмкая батарея.

Телефон DIGMA LINX С240 оснащён ярким экраном с диагональю 2.4 дюйма и разрешением QVGA (240x320 пикселей). Благодаря двум SIM-картам, можно сочетать личные и рабочие номера.

Встроенные MP3-плеер и FM-радио позволяют наслаждаться музыкой в любом месте. Память устройства можно расширить при помощи карт памяти MicroSD до 16 ГБ.

Функции телефона дополнены диктофоном, плеером видеофайлов и календарём. В телефоне есть встроенный интернет-браузер.

Телефон поддерживает протокол связи Bluetooth 2.1 с возможностью прослушивания музыки через беспроводные наушники или колонки.

Ёмкая литий-ионная батарея на 800 mAh, позволяет устройству долго работать без дополнительной подзарядки.

Корпус новинки сделан из рельефного поликарбоната и надёжно защищает от внешнего воздействия и повреждений. В телефон встроены камера и фонарик.

В комплект поставки входят: телефон, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA LINX С240

    Поддерживаемые сети: 2G
    Процессор: SC6531E
    Экран: 2.4'' | TN | 240 x 320
    Задняя камера: 0.08 Мпикс
    Встроенная память: 32 Мбит*
    Количество SIM-карт: Две
    Поддержка Bluetooth 2.1
    Батарея: 800 мАч |Li-ion
    Размер устройства: 122.6 х 52 х 13.95 мм
    Вес: 58.4 г | 210 г (комплект)


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Сотовый телефон LINX С240
    Сетевой адаптер питания
    Руководство пользователя
    Гарантийный талон
Оцените новость:
  • 0 оценок