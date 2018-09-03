Представлен смартфон DIGMA LINX ATOM 3G

3 сентября 2018, 16:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представляет новый смартфон – ATOM 3G серии LINX.

DIGMA LINX ATOM 3G оснащён свежим процессором Spreadtrum SC7731E с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 и частотой в 1.3 ГГц. В процессор встроен современный и производительный графический чип ARM Mali T820 на базе архитектуры Midgard.



В смартфоне установлена новейшая операционная система Google Android 8.1 Oreo в специальной редакции Go Edition. Функциональные особенности этой версии системы и аппаратная оптимизация под Android 8.1 делают этот смартфон быстрым и отзывчивым при работе с любыми задачами.



Устройство имеет стильный и компактный корпус 125x64.6x10.5мм из прочного противоударного матового поликарбоната. Устройство представлено в разных цветах: чёрном, сером, красном, синем и тёмно-синем.



DIGMA LINX ATOM 3G оснащён ярким 4-дюймовым дисплеем на базе технологии Twisted Nematic. Компактные размеры экрана позволяют добиться высокой плотности пикселей 233 PPI.



Смартфон работает с 2-мя SIM-картами. 3G сети стандартов WCDMA и HSDPA+ обеспечивают быстрый доступ к Интернету. Устройство поддерживает беспроводные соединения по Wi-Fi и Bluetooth, а также FM-радио и GPS.



В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA LINX ATOM 3G



Диагональ экрана: 4"

Разрешение: 800x480

Тип экрана: TN+film

Процессор: Spreadtrum SC7731E 1.3 ГГц

Количество ядер процессора: 4-х ядерный

Технологии связи: GSM 900/1800/1900, 3G

Поддержка 2 sim-карт: Да

Объем оперативной памяти: 0.5 ГБ

Объем встроенной памяти: 4 ГБ

Поддержка карт памяти microSD: Да, до 32 ГБ

Операционная система: Android 8.1 Oreo Go Edition

Вспышка: Да

Разрешение основной камеры: 2 Mpix

Разрешение фронтальной камеры: 0.3 Mpix

Поддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth 2.1

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Встроенный модуль GPS: Да

FM-радио: Да

Емкость аккумулятора: 1200 мAч

Размеры: 125x64.6x10.5мм

Цвет: чёрный, серый, красный, синий и тёмно-синий.