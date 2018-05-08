Представлен бюджетный смартфон DIGMA LINX A453 3G

8 мая 2018, 12:15

DIGMА пополнила бюджетную линейку смартфонов моделью A453 3G серии Linx.



Новинка отличается от предыдущих моделей – 2,5D защитным стеклом, большим экраном диагональю 4,5 дюйма и полноценной комплектацией.

В устройстве Digma LINX A453 3G используется 4-ядерный процессор и 1Гб оперативной памяти, для быстрой работы даже нескольких приложений. Работает смартфон под управлением ОС Android версии 7.0.Корпус смартфона изготовлен из глянцевого пластика и имеет классический внешний вид. С левой стороны находятся кнопка включения и регулятор громкости, сверху USB-интерфейс и 3,5 мм аудио-выход для подключения наушников, а сзади объектив фотокамеры и вспышка. Фотокамеры у смартфона LINX A453 3G имеют разрешение 5 Мп, а дополнительная — 2 Мп.Дисплей смартфона выполнен по технологии TFT и имеет разрешение 854х480.В устройстве есть Wi-Fi, модуль Bluetooth версии 2.1 и поддержка FM-радио. Благодаря GPS-модулю смартфон можно использовать в качестве навигатора или таксометра.Диагональ экрана составляет 4,5 дюйма, а вес устройства примерно 130 грамм. Размеры составляют 134х67х11 мм.Встроенная память составляет 8 Гб, при желании её можно увеличить до 40ГБ, установив дополнительную карту памяти microSD, для которой предусмотрен специальный отдельный слот. Кроме этого, в устройстве предусмотрено еще два слота для SIM-карт формата micro.Смартфон LINX A453 3G поставляется в трёх цветах – черном, золотом и сером.В комплектации – само устройство, кабель microUSB, сетевое зарядное устройство и руководство пользователя.Технические характеристикиДисплей: сенсорный, 4,5 дюйма, 854х480, TFT;Процессор: 4-ядерный, Spreadtrum SC7731C, 1300 МГц;Оперативная память: 1 Гб;Встроенная память: 8 Гб;Связь: 2хSIM-карты, 3G;Камеры: 5 Мп и 2 Мп;Аккумулятор: 1800 мАч;Габариты: 133,5х67х11 мм, вес 129 гр.