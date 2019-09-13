DIGMA выпускает доступный телефон LINX A171

Телефон DIGMA LINX A171 обладает качественным экраном 1.77 дюйма и разрешением 128x160 точек. Телефон оснащен двумя слотами для SIM-карт.
В телефоне есть встроенный MP3-плеер и FM-радио. Для загрузки большого числа музыкальных файлов можно подключить карту памяти MicroSD до 16 ГБ.
Среди дополнительных функций – диктофон и видеоплеер. В устройстве установлен фонарик. Есть возможность выхода в Интернет благодаря поддержке стандартов связи GPRS/EDGE.
Телефон поддерживает протокол связи Bluetooth 2.1, с возможностью прослушивания музыки через беспроводные наушники или колонки.
Встроенная литий-ионная батарея на 600 mAh, позволяет устройству долго работать без подзарядки.
Корпус новинки сделан из прочного округлого поликарбоната и надёжно защищает от внешнего воздействия и повреждений.
В комплект поставки входят: телефон, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA LINX A171
Диагональ экрана: 1,77"
Разрешение: 128х160 TFT
Процессор: Spreadtrum SC6531E Single-Core
Технологии связи: GSM 900/1800, GPRS/EDGE
Поддержка 2 sim-карт: Да
Объем оперативной памяти: 32 МБ
Объем встроенной памяти: 32 МБ
Поддержка карт памяти microSD: Да, до 16 ГБ
Емкость аккумулятора: 600 мAч Li-Ion
Фонарик: Да
Поддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth v2.1
FM-радио: Да
Размеры: 109.5.5х46.6х14мм
Вес устройства: 45.3 г
Вес комплекта: 170 г
Цвет: чёрный