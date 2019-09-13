13 сентября 2019, 12:45

DIGMA выпускает доступный телефон LINX A171

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новый сотовый телефон LINX A171. Телефон отличается долгой работой батареи и доступной ценой.

Телефон DIGMA LINX A171 обладает качественным экраном 1.77 дюйма и разрешением 128x160 точек. Телефон оснащен двумя слотами для SIM-карт.

В телефоне есть встроенный MP3-плеер и FM-радио. Для загрузки большого числа музыкальных файлов можно подключить карту памяти MicroSD до 16 ГБ.

Среди дополнительных функций – диктофон и видеоплеер. В устройстве установлен фонарик. Есть возможность выхода в Интернет благодаря поддержке стандартов связи GPRS/EDGE.

Телефон поддерживает протокол связи Bluetooth 2.1, с возможностью прослушивания музыки через беспроводные наушники или колонки.

Встроенная литий-ионная батарея на 600 mAh, позволяет устройству долго работать без подзарядки.

Корпус новинки сделан из прочного округлого поликарбоната и надёжно защищает от внешнего воздействия и повреждений.

В комплект поставки входят: телефон, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA LINX A171

    Диагональ экрана: 1,77"
    Разрешение: 128х160 TFT
    Процессор: Spreadtrum SC6531E Single-Core
    Технологии связи: GSM 900/1800, GPRS/EDGE
    Поддержка 2 sim-карт: Да
    Объем оперативной памяти: 32 МБ
    Объем встроенной памяти: 32 МБ
    Поддержка карт памяти microSD: Да, до 16 ГБ
    Емкость аккумулятора: 600 мAч Li-Ion
    Фонарик: Да
    Поддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth v2.1
    FM-радио: Да
    Размеры: 109.5.5х46.6х14мм
    Вес устройства: 45.3 г
    Вес комплекта: 170 г
    Цвет: чёрный
Оцените новость:
  • 0 оценок