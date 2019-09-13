DIGMA выпускает доступный телефон LINX A171

13 сентября 2019, 12:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новый сотовый телефон LINX A171. Телефон отличается долгой работой батареи и доступной ценой.

Телефон DIGMA LINX A171 обладает качественным экраном 1.77 дюйма и разрешением 128x160 точек. Телефон оснащен двумя слотами для SIM-карт.

В телефоне есть встроенный MP3-плеер и FM-радио. Для загрузки большого числа музыкальных файлов можно подключить карту памяти MicroSD до 16 ГБ.Среди дополнительных функций – диктофон и видеоплеер. В устройстве установлен фонарик. Есть возможность выхода в Интернет благодаря поддержке стандартов связи GPRS/EDGE.Телефон поддерживает протокол связи Bluetooth 2.1, с возможностью прослушивания музыки через беспроводные наушники или колонки.Встроенная литий-ионная батарея на 600 mAh, позволяет устройству долго работать без подзарядки.Корпус новинки сделан из прочного округлого поликарбоната и надёжно защищает от внешнего воздействия и повреждений.В комплект поставки входят: телефон, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA LINX A171Диагональ экрана: 1,77"Разрешение: 128х160 TFTПроцессор: Spreadtrum SC6531E Single-CoreТехнологии связи: GSM 900/1800, GPRS/EDGEПоддержка 2 sim-карт: ДаОбъем оперативной памяти: 32 МБОбъем встроенной памяти: 32 МБПоддержка карт памяти microSD: Да, до 16 ГБЕмкость аккумулятора: 600 мAч Li-IonФонарик: ДаПоддержка технологии Bluetooth: Да, Bluetooth v2.1FM-радио: ДаРазмеры: 109.5.5х46.6х14ммВес устройства: 45.3 гВес комплекта: 170 гЦвет: чёрный