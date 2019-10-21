Новый мобильный телефон DIGMA LINX S240

21 октября 2019, 14:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о появлении нового мобильного телефона — LINX S240.

Новинка получила большой экран, удобные, крупные кнопки и ёмкую батарею.



У DIGMA LINX S240, яркий экран с диагональю 2.4 дюйма и разрешением 240x320 пикселей. Телефон облачён в классический форм-фактор и имеет большие и хорошо различимые кнопки, которыми удобно пользоваться пожилым людям. Возможна установка двух SIM-карт.



У новинки есть встроенное FM-радио и MP3-плеер. Любимые композиции в этом формате также можно назначить на мелодию звонка. Громкий динамик поможет не пропустить входящий звонок или сообщение. Память устройства можно расширять с помощью карт памяти формата MicroSD объёмом до 32 ГБ.



Телефон поддерживает протокол связи Bluetooth 2.1 с возможностью прослушивания музыки через беспроводные наушники или колонки. Также есть и стандартный вход аудио с разъёмом 3.5 мм.



Ёмкая литий-ионная батарея на 800 mAh позволяет устройству долго работать без дополнительной подзарядки. Функции телефона дополнены встроенным фонариком и камерой.



Корпус выполнен из качественного пластика, по бокам устройства есть стильные оранжевые вставки.



В комплект поставки входят: телефон, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA LINX S240



Поддерживаемые сети: 2G

Процессор: SC6531E

Экран: 2.4'' | TN | 240 x 320

Задняя камера: 0.08 Мпикс

Встроенная память: 32 Мбит*

Количество SIM-карт: Две

Поддержка Bluetooth 2.1

Батарея: 800 мАч |Li-ion

Размер устройства: 136.2 х 55 х 13.2 мм

Вес: 71 г | 185 г (комплект)