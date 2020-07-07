7 июля 2020, 10:15

Бренд DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о пополнении модельного ряда продукции новыми кабелями с портами HDMI и Display Port.

Они разной длины, так что можно легко подобрать подходящий.

Бренд DIGMA представил новые кабели стандартов HDMI и DisplayPort



Новинки представлены в двух группах: двусторонние HDMI, двусторонние DisplayPort. Все новинки оснащены позолоченными контактами.



Двусторонние HDMI кабели обладают поддержкой спецификации HDMI 2.0b, что даёт поддержку видео формата 4K Ultra HD и поддержки до 32 аудиоканалов, наряду с улучшенными 3D возможностями. Присутствует поддержка расширенного динамического диапазона (HDR).



Кабели представлены разной длины: 10 метров, 20 метров, 30 и 50 метров – HDMI; а также DisplayPort – 5, 10 и 20 метров.



DisplayPort кабели поддерживают спецификацию 1.4, что обеспечивает поддержку видео вплоть до 5K.



В комплектацию входят: кабели HDMI и DisplayPort.