Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A

15 апреля 2025, 14:15

Бренд Digma, производитель цифровой техники для дома и офиса, объявляет о запуске новой категории проекторов.

Устройство обладает качественной цветопередачей благодаря LCD-матрице, а LED-лампа с ресурсом 50 000 часов обеспечивает долговечность использования.



Digma DP-FHD800A поддерживает разрешение 1920 х 1080 (Full HD). Проектор передает изображение на проекцию диагональю от 47” до 175” с расстояния от 1,4 до 5 метров, что позволяет добиться эффекта полного погружения в помещениях разного размера и даже на открытом воздухе. Яркость 800 люмен (ANSI) в сочетании с контрастностью 30000:1 позволяет сохранять детализацию проецируемой картинки в условиях умеренной освещенности.

Digma DP-FHD800A оснащен автоматической и моторизованной ручной фокусировкой. Технология коррекции трапецеидальных искажений (4P/4D) позволяет устанавливать проектор на разной высоте и под разными углами.Подключение источников сигнала возможно с помощью кабелей HDMI, USB-A, USB-C, LAN, а также по беспроводным интерфейсам – Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Подключение к проектору также доступно с мобильного устройства – Miracast для Android, iOSCast для iOS.Устройство также является самостоятельным медиацентром и работает на базе Android с предустановленными приложениями, включая YouTube, Яндекс Браузер и RuStore. Пользователю доступна возможность установки дополнительных популярных стриминговых сервисов и приложений. Для воспроизведения контента с внешних накопителей предусмотрены USB-порты.Встроенная стереосистема проектора Digma DP-FHD800A состоит из двух широкополосных динамиков по 15 Вт каждый, что обеспечивает достаточную громкость для просторных помещений. При необходимости усиления звука можно подключить внешние колонки через аудиовыход 3,5 мм.На корпусе проектора расположен фильтр стандарта IP5X. Это позволяет защитить внутренние компоненты от пыли, что увеличивает срок службы устройства.Проектор поддерживает установку на горизонтальную поверхность или монтаж на потолочный кронштейн. Возможны как фронтальная, так и обратная проекция — устройство можно расположить как перед экраном, так и за ним.Digma DP-FHD800A – решение для тех, кто ценит качественное изображение, гибкость настройки и возможность использования в разных сценариях: от домашнего кинотеатра до бизнес-презентаций.