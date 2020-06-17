17 июня 2020, 13:45

Обновлённый мини-проектор DiMagic Cube от DIGMA

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил обновлённую версию мини-проектора DiMagic Cube.

Это компактное и стильное устройство, которое получило больше оперативной памяти и новую программную начинку.

На дворе уже лето, а значит, настало время долгих прогулок, весёлых встреч и всего, что только может позволить себе человек в этот самый любимый сезон. Несомненно, многие любят смотреть кино на открытом воздухе – и здесь, возможно, одним из лучших помощников может стать сегодняшняя новинка.

DiMagic Cube всё также широкофункционален: реализована поддержка целого вороха как видео-, так и аудиоформатов; есть возможность просмотра изображений. Очень кстати на борту новинки присутствуют модуль Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi.

Обновлённый проектор отличается компактным и стильным дизайном, достаточно широким углом изображения в 120°, пультом с технологией Air Mouse и поддержкой всех основных платформ: Android, iOS, macOS и Windows. Таким образом, пользователи получают в свой арсенал развлечений буквально устройство «2-в-1» – проектор и SmartTV на базе Android.

Кроме того, DiMagic Cube умеет «общаться» и на рабочий лад: есть поддержка Microsoft Office для работы с документами в привычном формате Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint – всё это не проблема. Делайте заметки в OneNote и получайте почту в клиент Outlook, синхронизируя все данные в хранилище OneDrive. И всё это возможно без компьютера, при помощи подключаемых клавиатуры и мышки (устройства ввода не входят в комплект поставки).

Вместе с проектором поставляются 5 анимационных фильмов для детей и взрослых, которые можно смотреть сразу после включения, не делая никаких дополнительных настроек. Но если и этого мало, то можно воспользоваться встроенным интернет-кинотеатром Tvigle. А ещё благодаря предустановленной операционной системе Google Android, вы можете играть в любые игры и пользоваться приложениями. Да, всё это на большом, проецируемом экране.

В комплектацию входят: мини-проектор DiMagic Cube, кабель Micro-USB, адаптер питания, пульт дистанционного управления, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA DiMagic Cube:

    Процессор: 4-ядерныйс Rockchip 3128 ARM Cortex-A7 с частотой до 1.3 ГГц
    ОС: Android 7.1
    Оперативная память: 2 ГБ
    Встроенная память: 16 ГБ
    Технология проецирования: DLP
    Контрастность: 1000:1
    Соотношение сторон: 16:9
    Разрешение: 854 x 480 пикс
    Диагональ проецируемого экрана: 10'' - 120'' (рекомендуемая - 60'')
    Рекомендуемое соотношение расстояния и диагонали проецируемого экрана: 1м/38'', 2м/75'', 3м/110''
    Максимальная яркость: 50 лм (30 лм в режиме энергосбережения)
    Поддержка фото форматов: JPEG, BMP, PNG, GIF
    Поддержка видео форматов: WMV, MPEG1/2/4, H.264, H.265, MOV, VC1, DIVX
    Поддержка аудио форматов: MP3, WAV, OGG, FLAC, APE
    Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac и 2.4/5G Dual band
    Bluetooth: Да | 4.1
    Аудиовход для наушников: Да
    Micro-USB порт для зарядки: Да
    Поддержка клавиатуры и мыши: Да
    Поддержка устройств на ОС iOS и Android: Да
    Встроенный аккумулятор: 3.7 В / 5000 мАч / Li-Pol
    Габариты устройств: 61 x 62 x 64 мм
    Вес устройства: 338 г


Комплектация:

    Мини-проектор DiMagic Cube
    Micro-USB кабель
    Адаптер питания
    Пульт дистанционного управления
    Руководство пользователя
    Гарантийный талон


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