Обновлённый мини-проектор DiMagic Cube от DIGMA

17 июня 2020, 13:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил обновлённую версию мини-проектора DiMagic Cube.

Это компактное и стильное устройство, которое получило больше оперативной памяти и новую программную начинку.



На дворе уже лето, а значит, настало время долгих прогулок, весёлых встреч и всего, что только может позволить себе человек в этот самый любимый сезон. Несомненно, многие любят смотреть кино на открытом воздухе – и здесь, возможно, одним из лучших помощников может стать сегодняшняя новинка.



DiMagic Cube всё также широкофункционален: реализована поддержка целого вороха как видео-, так и аудиоформатов; есть возможность просмотра изображений. Очень кстати на борту новинки присутствуют модуль Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi.



Обновлённый проектор отличается компактным и стильным дизайном, достаточно широким углом изображения в 120°, пультом с технологией Air Mouse и поддержкой всех основных платформ: Android, iOS, macOS и Windows. Таким образом, пользователи получают в свой арсенал развлечений буквально устройство «2-в-1» – проектор и SmartTV на базе Android.



Кроме того, DiMagic Cube умеет «общаться» и на рабочий лад: есть поддержка Microsoft Office для работы с документами в привычном формате Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint – всё это не проблема. Делайте заметки в OneNote и получайте почту в клиент Outlook, синхронизируя все данные в хранилище OneDrive. И всё это возможно без компьютера, при помощи подключаемых клавиатуры и мышки (устройства ввода не входят в комплект поставки).



Вместе с проектором поставляются 5 анимационных фильмов для детей и взрослых, которые можно смотреть сразу после включения, не делая никаких дополнительных настроек. Но если и этого мало, то можно воспользоваться встроенным интернет-кинотеатром Tvigle. А ещё благодаря предустановленной операционной системе Google Android, вы можете играть в любые игры и пользоваться приложениями. Да, всё это на большом, проецируемом экране.



В комплектацию входят: мини-проектор DiMagic Cube, кабель Micro-USB, адаптер питания, пульт дистанционного управления, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA DiMagic Cube:



Процессор: 4-ядерныйс Rockchip 3128 ARM Cortex-A7 с частотой до 1.3 ГГц

ОС: Android 7.1

Оперативная память: 2 ГБ

Встроенная память: 16 ГБ

Технология проецирования: DLP

Контрастность: 1000:1

Соотношение сторон: 16:9

Разрешение: 854 x 480 пикс

Диагональ проецируемого экрана: 10'' - 120'' (рекомендуемая - 60'')

Рекомендуемое соотношение расстояния и диагонали проецируемого экрана: 1м/38'', 2м/75'', 3м/110''

Максимальная яркость: 50 лм (30 лм в режиме энергосбережения)

Поддержка фото форматов: JPEG, BMP, PNG, GIF

Поддержка видео форматов: WMV, MPEG1/2/4, H.264, H.265, MOV, VC1, DIVX

Поддержка аудио форматов: MP3, WAV, OGG, FLAC, APE

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac и 2.4/5G Dual band

Bluetooth: Да | 4.1

Аудиовход для наушников: Да

Micro-USB порт для зарядки: Да

Поддержка клавиатуры и мыши: Да

Поддержка устройств на ОС iOS и Android: Да

Встроенный аккумулятор: 3.7 В / 5000 мАч / Li-Pol

Габариты устройств: 61 x 62 x 64 мм

Вес устройства: 338 г





Комплектация:



Мини-проектор DiMagic Cube

Micro-USB кабель

Адаптер питания

Пульт дистанционного управления

Руководство пользователя

Гарантийный талон

