Мини-проекторы DiMagic Kids и DiMagic Kids Plus

24 июня 2019, 12:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, анонсировал старт продаж мини-проекторов: DiMagic Kids и DiMagic Kids Plus.

Новинки, о которых мы расскажем вам сегодня, призваны решить одну из самых важных задач для всех без исключения родителей — занять детей интересным и по возможности полезным делом.



Вспомним самих себя в далёком или не очень детстве: скорее бежать куда-то, постоянно узнавать что-то новое, делать открытия, придумывать! Уверен, что и сейчас дети столь же требовательны в части организации своего досуга. И у DIGMA уже есть свежий вариант решения этой проблемы. Вернее, даже два: DiMagic Kids и DiMagic Kids Plus. Разберёмся с функциями и характеристиками новинок.



Начнём с различий, ведь неслучайно в названии одной из представленных моделей присутствует слово ‘Plus’. Здесь всё просто: «плюсовая» модель отличается портативностью за счёт встроенного аккумулятора на 3000 мАч. «Младшая» модель, DiMagic Kids, работает только при наличии розетки, к которой мини-проектор можно подключить.



Взглянем на технологическую составляющую мини-проекторов от DIGMA. В основе устройств лежит процессор msd56, проецирование — основная функция DiMagic Kids — осуществляется при помощи технологии однокристального LED с ручной фокусировкой.



Заявленная контрастность изображения составляет пропорцию 500:1, чего достаточно для показателя максимальной яркости мини-проекторов, равной 30 Лм. Стоит отметить, что при наборе таких характеристик наибольшей чёткости при просмотре получится добиться после захода солнца или с плотными, плохо пропускающими свет шторами.



Соотношение сторон у DiMagic Kids вполне классическое — 4:3. Разрешение «картинки» — 320х240, «растягивать» его можно на своё усмотрение от 20 до 80 дюймов, будь то специальный экран, белая стена или потолок в детской.



Расскажем о главном — том, что можно смотреть на новых мини-проекторах DIGMA DiMagic Kids и DiMagic Kids Plus. Собственно, форматы видео, которые они поддерживают, принято считать основными: WMV, MPEG1/2/4, H.264, H.265, MOV, VC1 и DIVX.



Дополнительно, кроме видеозаписей, можно смотреть фото или картинки в JPEG/BMP/PNG, а также слушать музыку, аудиокниги или спектакли в форматах MP3/WMA/OGG/FLAC/APEM/WAV.



Наконец, стоит упомянуть возможности устройств в части передачи данных. Мини-проекторы снабдили следующими интерфейсами: HDMI, USB, вход для карт micro-SD с максимальным объёмом до 32 Гб, а также 3.5-аудиовыход для подключения внешних динамиков или наушников. Собственные динамики, которые располагаются по бокам, «поют» с мощностью до 2Вт. Подытожим: DiMagic Kids и DiMagic Kids Plus можно использовать автономно, а ещё вместе с ПК, планшетом или игровой приставкой.



Согласитесь, довольно-таки функциональный набор для такого «малыша»: габариты DiMagic Kids и DiMagic Kids Plus укладываются в скромные — 105х103х110 мм — параметры при весе всего лишь 420 грамм!



Напоследок хочется добавить, что новинкой можно управлять при помощи пульта дистанционного управления, а также вешать проектор за ручку для переноски.



В комплектацию входят: мини-проектор DiMagic Kids, адаптер питания, кабель mini-Jack – 3 х RCA, пульт дистанционного управления, руководство пользователя и гарантийный талон.