Тайвань проведет самые масштабные военные учения в истории

2 июля 2025, 11:45

Тайвань на следующей неделе проведет учения по моделированию блокады и вторжения Китая на демократический остров на самых масштабных военных учениях, заявил президент Тайваня Лай Циндэ.

По словам главы государства, остров уже сталкивается с «войной без выстрелов» со стороны Китая. Отмечается, что в учениях примут участие более 22.000 резервистов, они начнутся 9 июля и продлятся 10 дней.



Военные сообщили, что сценарии учений включают «совместную огневую атаку и морскую переправу десантной группы Коммунистической армии», а ВС Тайваня будут отрабатывать построение «цепи ударов» с использованием высокоточных атак с моря и воздуха.



Тайвань находится под управлением собственной администрации с 1949 г., когда туда отступили остатки войск Гоминьдана после поражения в гражданской войне в Китае. КНР рассматривает Тайвань как одну из своих провинций. В 1979 г. США разорвали дипотношения с Тайванем, установив их с КНР. Несмотря на это, Вашингтон является важнейшим поставщиком оружия Тайваню.