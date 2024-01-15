Протайванський кандидат Вільям Лай переміг на виборах у Тайвані

15 января 2024, 9:45

Хой-Юй, кандидат від партії Гоміндану, що займає друге місце за кількістю голосів, визнав свою поразку та привітав свого опонента з DPP:



«Я сподіваюся, що всі партії зможуть протистояти викликам, які стоять перед Тайванем. Нам потрібен об'єднаний Тайвань <...> У нас багато питань і проблем, нам потрібен уряд, який їх вирішує, і нам потрібен уряд, який також служить своїй молоді. Блакитні [Гоміндан] будуть рухатися вперед, ми будемо сильнішими... і зробимо більший стрибок вперед», - сказав він.

Лай заявив, що він "сповнений рішучості захистити Тайвань від китайської загрози" і збереже статус-кво між протоками, пропонуючи діалог та співпрацю, засновані на взаємоповазі.