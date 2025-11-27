Тайвань готовится к войне: президент обещает боеготовность к 2027 году

27 ноября 2025, 9:45

Тайвань значительно ускоряет военную подготовку на фоне усиливающегося давления со стороны Китая.

Президент Лай Цзин-дэ подчеркнул, что остров достигнет «высокого уровня боеготовности» в течение ближайших двух лет, поскольку Пекин, по его словам, «ускоряет подготовку к захвату Тайваня силой».На пресс-конференции Лай представил план специального оборонного бюджета в размере $40 млрд. Средства будут направлены на ракеты, дроны, развитие искусственного интеллекта и углубление сотрудничества с США. Он заявил, что правительство будет противодействовать любым попыткам «репрессий» со стороны Китая.