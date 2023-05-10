10 мая 2023, 13:45

США принимают ядерные угрозы России за блеф

По словам источников CNN, США не наблюдают признаков выдвижения каких-либо носителей ядерного оружия России и поэтому не меняли степень боеготовности своих стратегических сил.


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