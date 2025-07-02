Хто платить штраф за пасажира без ременя в таксі, — деталі від експерта

2 июля 2025, 13:45

Згідно з чинними правилами дорожнього руху, водій таксі зобов’язаний пристебнутися сам і переконатися, що пасажири теж скористалися ременем.

Якщо пасажир відмовляється — водій має право відмовити йому у поїздці. Але на практиці цю норму часто ігнорують.



Якщо пасажир чи водій не пристебнулися, поліція може оштрафувати обох на 510 гривень.



Але, якщо непристебнутий пасажир отримав травму середнього або тяжкого ступеня, навіть, коли винуватець аварії не водій таксі, на нього все одно можуть чекати кримінальні наслідки.