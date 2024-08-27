Незабаром у Варшаві буде складно викликати таксі

27 августа 2024, 8:15

З вересня замовити таксі у польській столиці стане справжньою проблемою.

Причина в тому, що ринок таксі втрачає водіїв - через нові правила, що вимагають наявності польських прав водія, багато іноземців, які працювали в таксі, залишають сферу.Особливо гостро дефіцит водіїв відчувається у сервісах Uber, Bolt та FreeNow, де їх кількість скоротилася на 30%. Крім того, з 22 вересня тарифи на таксі суттєво зростуть – ціна за кілометр підніметься на 66%, а базова вартість поїздки збільшиться з 8 до 10 злотих.