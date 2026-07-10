В Україні хочуть штрафувати водіїв таксі на 8500 грн за замовлення "напряму"

10 июля 2026, 15:15

Мінрозвитку підготувало законопроєкт із новими правилами роботи таксі та перевезень легковими авто на замовлення:

Штраф у 8500 грн пропонують запровадити за поїздку, якщо водій отримав замовлення не через зареєстровану цифрову платформу.

Таку саму суму доведеться сплатити за роботу через сервіс, якого немає у державній інформаційній системі, а також за відсутність таксометра або електронного ідентифікатора в салоні.

За нелегальне платне перевезення без оформленого права на роботу штраф може становити 17 тисяч грн.



Контролювати водіїв планують силами поліції та Укртрансбезпеки. Наразі це лише законодавча ініціатива — нові правила ще не набули чинності.