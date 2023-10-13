У Польщі на пляшках вказуватимуть інформацію про депозит

13 октября 2023, 13:45

З 13 жовтня 2023 року в Польщі набули чинності положення Закону про поводження з упаковкою та відходами упаковки.

Вони передбачають запровадження депозитної системи для пластикових пляшок та металевих банок.Згідно з новим законом, на пляшках та банках має бути зазначена інформація про депозит, який споживачі можуть отримати при поверненні упаковки. Ця інформація має бути розміщена на упаковці та бути легко доступною для споживачів.Перехідний період для впровадження депозитної системи триватиме до кінця 2024 року. За цей час виробники та продавці мають час адаптуватися до нових вимог.